Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

Après la Turquie, les Diables défieront l'Italie. Ils pourraient à se titre croiser la route d'un certain Riccardo Cassano, un milieu de terrain de 17 ans qui fait beaucoup parler dans la botte.

Depuis de longues années déjà, le football italien se cherche un nouveau souffle. Un nouvel élan qui passera forcément par plus de place pour les jeunes talents transalpins. Roberto Mancini semble l'avoir compris : l'un d'entre eux pourrait même devenir un cas unique pendant cette trêve internationale.

Le garçon s'appelle Riccardo Cassano, milieu de terrain de 17 ans évoluant à Côme. Aucun lien de parenté avec Antonio Cassano, l'ancien attaquant de l'AC Milan : s'il fait parler de lui, c'est parce qu'il pourrait réussir l'exploit de faire ses débuts en sélection italienne avant même d'avoir disputé la moindre minute chez les professionnels.

Le talent n'attend pas

Cet été, Cassano est passé des U17 aux U20 de Côme. Mais cela ne s'est pas arrêté là : intéressé par son développement, Cesc Fàbregas l'a régulièrement invité à l'entraînement de l'équipe première, le gardant à trois reprises sur le banc.

Une belle marque de reconnaissance, mais comment peut-elle inciter Roberto Mancini à sélectionner pour la première fois un joueur comptant neuf matchs de championnat U20 cette saison, qui n'avait été appelé qu'à une seule reprise avec les U18 italiens avant vendredi dernier ?

Riccardo Cassano à l'oeuvre contre les Diables ?

Plus qu'une question d'âge et de références, c'est une question de profil. "Il pourrait être le joueur qui nous manque. Un meneur de jeu évoluant dans une équipe qui pratique un beau football et où les joueurs partagent la même vision du jeu que moi", confirme Mancini. "C’est encore un jeune garçon qui doit grandir physiquement. Mais il pourrait devenir un joueur important pour l’avenir de notre équipe nationale".

Le sélectionneur sait ce qu'il fait. Ce n’est pas la première fois qu'il convoque de jeunes joueurs avant même qu’ils n’aient disputé un seul match en Serie A. C’était également le cas en 2018, lors de son premier passage à la tête de la Squadra, pour Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Italie en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (15/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie

Plus de news

Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

10:40
Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

09:20
Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?

Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?

07:00
Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

08:00
Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

10:30
Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

10:20
Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

09:40
Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique Analyse

Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique

06:40
Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

09:00
Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

08:40
"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

08:20
Quelle reconnaissance ! Un joueur de Pro League appelé à l'entraînement par Zinédine Zidane

Quelle reconnaissance ! Un joueur de Pro League appelé à l'entraînement par Zinédine Zidane

07:20
Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

23:00
"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

22:50
Cela avait-il joué pour lui ? Rudi Garcia à coeur ouvert sur le lobbying nécessaire pour s'imposer

Cela avait-il joué pour lui ? Rudi Garcia à coeur ouvert sur le lobbying nécessaire pour s'imposer

07:40
L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

22:20
C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United

C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United

06:20
Noa Lang sévèrement pris pour cible par un compatriote : « Il gâche tout »

Noa Lang sévèrement pris pour cible par un compatriote : « Il gâche tout »

23:20
"Un vrai casse-tête" : Mark van Bommel très transparent sur le gros déséquilibre du noyau des Diables

"Un vrai casse-tête" : Mark van Bommel très transparent sur le gros déséquilibre du noyau des Diables

19:55
La défaite au Standard était celle de trop : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte !

La défaite au Standard était celle de trop : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte !

22:37
Les explications après la surprise : mais comment Jacky Mathijssen s'est-il retrouvé à la RAAL ?

Les explications après la surprise : mais comment Jacky Mathijssen s'est-il retrouvé à la RAAL ?

22:00
Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle

Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle

18:40
Un joueur français explique son amour pour le championnat belge : "J'avais besoin de ça"

Un joueur français explique son amour pour le championnat belge : "J'avais besoin de ça"

21:20
"J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel

"J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel

18:20
Trois clubs de D1A à la recherche d'un T1 : voici les entraîneurs libres sur le marché

Trois clubs de D1A à la recherche d'un T1 : voici les entraîneurs libres sur le marché

21:00
La nouvelle réalité des tribunes : plongée dans le monde secret des hooligans d’Anderlecht

La nouvelle réalité des tribunes : plongée dans le monde secret des hooligans d’Anderlecht

20:40
Un ex-coach de Pro League prêt à payer son club pour s'en aller

Un ex-coach de Pro League prêt à payer son club pour s'en aller

20:20
Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht brise le silence !

Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht brise le silence !

19:40
Brian Riemer révèle qu'un international danois est au fond du trou : "Il était en larmes au téléphone"

Brian Riemer révèle qu'un international danois est au fond du trou : "Il était en larmes au téléphone"

19:20
Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas

Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas

19:00
La RAAL cherche toujours : un ancien d'entraîneur de l'Union a refusé

La RAAL cherche toujours : un ancien d'entraîneur de l'Union a refusé

18:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 12/11

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 12/11

00:00
Les jeunes Brugeois portent les U19 en qualifications pour l'Euro

Les jeunes Brugeois portent les U19 en qualifications pour l'Euro

18:00
Surprise : Sébastien Pocognoli rappelle un ex-Rouche en sélection sept ans plus tard

Surprise : Sébastien Pocognoli rappelle un ex-Rouche en sélection sept ans plus tard

17:30
Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

14:30
Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !

Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 12/11 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 12/11 Croatie Croatie
Italie Italie 12/11 France France
République tchèque République tchèque 12/11 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved