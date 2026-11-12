Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

Après la Turquie, les Diables défieront l'Italie. Ils pourraient à se titre croiser la route d'un certain Riccardo Cassano, un milieu de terrain de 17 ans qui fait beaucoup parler dans la botte.

Depuis de longues années déjà, le football italien se cherche un nouveau souffle. Un nouvel élan qui passera forcément par plus de place pour les jeunes talents transalpins. Roberto Mancini semble l'avoir compris : l'un d'entre eux pourrait même devenir un cas unique pendant cette trêve internationale.

Le garçon s'appelle Riccardo Cassano, milieu de terrain de 17 ans évoluant à Côme. Aucun lien de parenté avec Antonio Cassano, l'ancien attaquant de l'AC Milan : s'il fait parler de lui, c'est parce qu'il pourrait réussir l'exploit de faire ses débuts en sélection italienne avant même d'avoir disputé la moindre minute chez les professionnels.

Le talent n'attend pas

Cet été, Cassano est passé des U17 aux U20 de Côme. Mais cela ne s'est pas arrêté là : intéressé par son développement, Cesc Fàbregas l'a régulièrement invité à l'entraînement de l'équipe première, le gardant à trois reprises sur le banc.

Une belle marque de reconnaissance, mais comment peut-elle inciter Roberto Mancini à sélectionner pour la première fois un joueur comptant neuf matchs de championnat U20 cette saison, qui n'avait été appelé qu'à une seule reprise avec les U18 italiens avant vendredi dernier ?

Riccardo Cassano à l'oeuvre contre les Diables ?

Plus qu'une question d'âge et de références, c'est une question de profil. "Il pourrait être le joueur qui nous manque. Un meneur de jeu évoluant dans une équipe qui pratique un beau football et où les joueurs partagent la même vision du jeu que moi", confirme Mancini. "C’est encore un jeune garçon qui doit grandir physiquement. Mais il pourrait devenir un joueur important pour l’avenir de notre équipe nationale".





Le sélectionneur sait ce qu'il fait. Ce n’est pas la première fois qu'il convoque de jeunes joueurs avant même qu’ils n’aient disputé un seul match en Serie A. C’était également le cas en 2018, lors de son premier passage à la tête de la Squadra, pour Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali.