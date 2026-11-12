Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En Suisse, les diverses blessures ont conduit à la première sélection de Roggerio Nyakossi. Une belle reconnaissance pour le défenseur de Louvain.

Roggerio Nyakossi fait partie des joueurs de la Jupiler Pro League qui n’évoluent pas dans un club belge de tout premier plan, mais qui figurent bel et bien sur les radars de clubs issus des cinq grands championnats européens.

En janvier 2025, le défenseur central suisse de 22 ans avait quitté la réserve de l’Olympique de Marseille pour rejoindreLouvain, moyennant 800 000 euros. À Den Dreef, il s’est rapidement imposé comme un élément incontournable.

La saison dernière, Felice Mazzù vantait d'ailleurs régulièrement ses qualités, que ce soit au duel ou au moment de relancer. Sa valeur marchande a désormais grimpé à cinq millions d’euros selon Transfermarkt. Une estimation qui pourrait encore augmenter au cours des prochaines semaines.

Première sélection avec l’équipe nationale suisse

Roggerio Nyakossi a en effet été convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale suisse. Il remplace Granit Xhaka (Sunderland) et Miro Muheim (Hambourg), qui ont dû déclarer forfait en raison de blessures.

Le défenseur d’OHL était auparavant le capitaine des moins U21 suisses. Il pourrait désormais faire ses débuts contre la Slovénie et l’Écosse en Ligue B. Avec cinq points d’avance en tête de son groupe, la Suisse semble déjà presque assurée de sa promotion en Ligue A.



