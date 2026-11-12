"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges
Photo: © photonews

Lors de cette trêve internationale de novembre, la mission des Diables Rouges est claire : se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Nations. Pour ce faire, il faudra que la Belgique termine dans le top 2 de son groupe. Une mission qui se doit d'être remplie selon Philippe Albert, sans quoi cela constituerait un "camouflet".

Avant d'affronter la Turquie ce jeudi à 18h00, la Belgique figure actuellement à la 3e place de son groupe de Ligue des Nations. Les Diables Rouges comptent six unités, soit une de moins que l'Italie et quatre de moins que la France. La Turquie est bonne dernière avec 0 point.

L'objectif des Diables sera de passer devant l'Italie, qui doit encore affronter la France. La Belgique et l'Italie s'affronteront ce dimanche soir dans un match qui pourrait bien être décisif.

Philippe Albert analyse la situation des Diables Rouges

"La Belgique entame la dernière ligne droite de ses 6 matches dans la position la plus inconfortable : celle de barragiste. Soyons clairs, si elle ne termine pas dans le Top 2, cela constituera ni plus ni moins qu’un camouflet", a souligné Philippe Albert au micro de Sudinfo.

Selon le consultant et ancien Diable Rouge, la mission est clairement atteignable : "À partir du moment où la reconstruction de l’Italie est très loin d’être aboutie et que la Turquie est à la rue avec un récent changement de sélectionneur à la clé, il y a largement la place pour passer derrière la France."

"Le gros problème réside dans ce petit point pris par la Squadra à Paris. On peut se dire que les Diables ont mangé leur pain noir en ayant derrière eux les deux affrontements avec les Bleus, mais l’agencement du calendrier est ainsi fait que l’Italie peut profiter des réaménagements effectués par Mancini pour se retrouver en fin de parcours à Milan face à une équipe de France pas loin d’être démobilisée. Ou en tout cas dans une configuration où Zidane risque d’être tenté de faire tourner son effectif", a ajouté l'ancien Diable Rouge.

Lire aussi… "Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

Pour Philippe Albert, la Belgique ne doit absolument pas se retrouver dans une situation où il faudra impérativement battre les Italiens au stade Roi Baudouin dimanche.

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