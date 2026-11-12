"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

Alexis Flips est désormais un membre important des RSCA Futures. Le nouvel entraîneur Karim Mokeddem lui a tendu la main, le joueur l'a saisie avec plaisir.

Alexis Flips sort d'une nouvelle saison blanche avec Anderlecht : à peine avec quatre apparitions, toutes avec les RSCA Futures. Ces dernières semaines, il a déjà disputé plus de minutes que sur l'exercice précédent. Avec le brassard de capitaine autour du bras et un coup franc qui a montré la voie à suivre contre le Club NXT.

😳 | RSCA Futures komt al na 2️⃣ minuten op voorsprong dankzij een prachtige vrije trap van Alexis Flips. ⚡️📐 https://t.co/nBrG2vi7aF — DAZN België (@DAZN_BENL) November 7, 2026

"Ma situation est connue : j'avais signé pour l'équipe première à l'époque, mais je dois maintenant jouer avec les U23. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire que ça fait du bien de jouer avec ces gars-là après des mois de blessures ou de périodes de faible temps de jeu. Et puis, au final, ce n'est que la deuxième division. Je suis heureux ici", explique Flips au Belang van Limburg.

Alexis Flips reprend du plaisir en D1B

Le changement d'entraîneur y est aussi pour beaucoup. "J'ai un grand respect pour Karim Mokeddem. Il m'a sorti de l'anonymat en faisant de moi l'un de ses joueurs clés. Je retrouve du temps de jeu et je suis même devenu capitaine. J'accepte volontiers ce rôle".

L'entraîneur français reste d'ailleurs sur deux victoires de rang - les deux premières de la saison - avec les jeunes Mauves. "Les choses ont changé, et il y a certainement contribué. Ses idées portent leurs fruits et les quelques changements qu'il a déjà mis en place ont fonctionné".





"Je dirais qu'il est assez sévère, mais c'est un entraîneur qui se battrait jusqu'au bout pour nous. On ne pourrait pas rêver mieux : il est peut-être strict, mais il dit les choses telles qu'elles sont, et c'est important pour les jeunes joueurs", le décrit Flips.