"Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Thibaut Courtois a révélé une anecdote amusante concernant José Mourinho.

Thibaut Courtois a reconnu avoir involontairement "snobé" José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid. Le gardien belge avait reçu un message du technicien portugais alors qu'il se trouvait dans l'avion avec les Diables Rouges durant la Coupe du monde.

"Je me souviens avoir ignoré son premier message pendant deux semaines", a révélé Thibaut Courtois en rigolant.

Et ce n'est d'ailleurs pas le seul message qu'il a manqué : "Nous étions à la Coupe du monde et le jour où il m'a envoyé un SMS, nous étions en avion ; j'ai donc raté beaucoup de messages."

José Mourinho a dû patienter

José Mourinho venait alors de faire son retour au Real Madrid et souhaitait reprendre contact avec le gardien belge. Il a donc dû patienter deux semaines avant d'avoir une réponse.

Lire aussi… "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges›

Cet oubli n'a cependant rien changé à l'estime que Thibaut Courtois a envers Mourinho. Le Diable Rouge trouve qu'il a gagné en maturité et en sérénité au fil des années. Et tout ça sans perdre son charisme. "Il remplit une pièce. Je pense que c'est quelque chose dont nous avions besoin."