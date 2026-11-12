"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

Nathan Ngoy a marqué les esprits ce jeudi soir face à la Turquie. Solide en défense, le jeune Belge a séduit Mark van Bommel. Le sélectionneur a été élogieux à son sujet et s'est avancé sur ce que l'avenir pourrait lui réserver.

"Il défend avec beaucoup de propreté. Nathan Ngoy réfléchit et ose se projeter vers l'avant", a déclaré Mark van Bommel après la rencontre selon Het Laatste Nieuws. Le sélectionneur est impressionné par les qualités du défenseur de Lille.

Van Bommel prédit un grand transfert

Selon Van Bommel, Ngoy a tout ce qu'il faut pour aller très loin. "C'est un défenseur de haut niveau moderne qui partira pour énormément d'argent", a-t-il lancé.

Le Néerlandais a compris que cette dernière déclaration pouvait faire les gros titres. "Il faut mettre cette dernière phrase entre parenthèses. J'en ai trop dit. Je vois déjà le titre", a-t-il plaisanté.

Ngoy impressionne avec les Diables rouges

Van Bommel accorde une grande confiance à Ngoy. Le sélectionneur apprécie sa solidité, mais aussi sa lecture du jeu et sa capacité à se projeter vers l'avant. Des qualités qui font de lui un joueur à part à ses yeux.

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Ngoy a confirmé ses qualités face à la Turquie. Le défenseur est lié au LOSC jusqu'en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros selon le site Transfermarkt.