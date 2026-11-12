Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

Scott Crabbé, journaliste football
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Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question
Photo: © photonews
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La réclamation portée par le Club de Bruges devant le Conseil Disciplinaire pour le manque de joueurs formés en Belgique - ou assimilés comme tel - sur la feuille de match d'Anderlecht fait parler. Le Sporting doit-il payer le prix fort pour son erreur ? Un ancien employé du club s'est exprimé sur la question.

Scott Crabbé

Bert Van der Auwera précise ses propos

A la suite de notre article d'hier (accessible ci-dessous) sur le tweet de Bert Van der Auwera, ce dernier a réagi. Cet ancien conseiller du Sporting nous explique que son intention n'était pas de s'’en prendre à qui que ce soit, et encore moins à son ancien employeur. Mais bien d'expliquer le principe général avec raison plutôt qu’avec émotion.

Van der Auwera trouve normal qu'Anderlecht ait le droit de se défendre malgré sa faute reconnue sur la feuille de match. "Chacun doit le faire dans le cadre des procédures prévues à cet effet".

"J’ai bien sûr mon opinion sur la sévérité de la sanction, mais j’ai délibérément choisi de ne pas la mentionner dans mon tweet. Si vous souhaitez la connaître : je pense qu’une amende devrait suffire, mais encore une fois, c’est à ceux qui statuent sur l’affaire de le faire au mieux de leurs capacités", poursuit-il.

Quant aux considérations sur le règlement en tant que tel, l'ancien employé du Sporting se veut clair : "Le règlement est-il parfait ? Certainement pas. Cependant, il existe suffisamment de possibilités pour trouver une majorité qui puisse alors décider de le modifier".

La réclamation portée par le Club de Bruges devant le Conseil Disciplinaire pour le manque de joueurs formés en Belgique - ou assimilés comme tel - sur la feuille de match d'Anderlecht fait parler. Mais d'autres voies se lèvent pour rappeler que le Sporting doit tout simplement se regarder dans le miroir, y compris pour les arguments employés à froid, plusieurs heures après s'être rendu compte de son erreur.

Bert Van der Auwera a travaillé pendant quinze ans à Anderlecht, enfilant notamment une casquette de conseiller des Mauves. Sur ses réseaux sociaux, il s'étonne de voir le club bruxellois tenter de se défendre face au joueur formé en Belgique manquant sur sa feuille de match lors du topper.

Par respect pour son ancien employeur, Van der Auwera ne s'épenchera pas sur les détails des responsabilités d'une telle faute. Mais plus globalement, voir Anderlecht se servir de l'argument voulant que cette erreur n'a pas eu d'influence sur l'issue finale de la rencontre l'agace au plus haut point.

Un argument qui n'en est pas un

"C’est bien sûr du pur non-sens. Un autre joueur sur le banc aurait pu mener à d’autres choix de la part de l’entraîneur, à un changement de tactique, à une autre sensation de stress chez certains joueurs,… Ou pas. Tu ne le sais donc pas", commence-t-il.

"L’utiliser comme argument, c’est donc simplement du travail de devinette, du calcul approximatif du genre contre lequel les responsables de la fédération et tous ceux qui plaident pour la professionnalisation du football devraient justement lutter. Comment ? En appliquant les règlements", poursuit-il.

"L’administration, les tableaux et les additions connaissent rarement une zone grise. Trouves-tu qu’il y en a une ? Il faur alors plaider l’incohérence des textes. Mais ne va pas dire qu’une infraction qui n’a pas conduit à un effet négatif doit pour autant être passée sous silence. Et encore moins si tu ne peux pas étayer cet effet", avance Van der Auwera.

La loi est dure, mais c'est la loi

Son constat est sans appel. "Le calcul approximatif mène à des zones grises dans les applications, à une politique ad hoc et ultimement peut-être à une falsification de la compétition. Il faut appliquer les règlements, pour plus de clarté et de certitude".

L'ancien conseiller du Sporting conclut sur une note latine : Beaucoup de clubs sportifs (historiques) raffolent des sentences latines pour renforcer leur virilité et leurs principes. Peut-être qu’il y en a une qui pourrait être ajoutée automatiquement, que ce soit en Premier League ou en Jupiler Pro League : Dura lex, sed lex".

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