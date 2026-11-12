Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

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La réclamation portée par le Club de Bruges devant le Conseil Disciplinaire pour le manque de joueurs formés en Belgique - ou assimilés comme tel - sur la feuille de match d'Anderlecht fait parler. Le Sporting doit-il payer le prix fort pour son erreur ? Un ancien employé du club s'est exprimé sur la question.