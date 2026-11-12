Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Kevin De Bruyne a intrigué ce jeudi soir durant la victoire des Diables en Turquie. Le milieu de terrain a à peine célébré son but et s'est dirigé vers le banc pour prendre un comprimé en plein match. Deux attitudes qui ont soulevé des questions.

Kevin De Bruyne avait indiqué lui-même qu'il ne se sentait pas en forme. Le Diable Rouge a expliqué avoir été un peu grippé la semaine dernière et ne pas s'en être complètement remis. Les déplacements et nuits d'hôtel des derniers jours ont pu laisser des traces.

Van Bommel révèle des problèmes à la cheville

Mais selon Mark van Bommel, il y avait autre chose. "Il avait mal à la cheville après qu'un tir a été bloqué. Il a demandé un comprimé antidouleur", a confié le sélectionneur à Het Nieuwsblad.

L'absence de célébration de De Bruyne après son but a aussi fait réagir.. "Je pense qu'il n'était pas satisfait de son match et c'est pourquoi il n'a pas célébré son but. Il peut faire ça à chaque fois qu'il met le ballon au fond de cette manière", a ri Van Bommel.

Préservé pour l'Italie

Le sélectionneur a décidé de faire sortir De Bruyne. "Je l'ai remplacé. Nous rejouons dimanche", a-t-il expliqué clairement. Van Bommel ne voulait prendre aucun risque avec son milieu de terrain.

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Dimanche, les Diables accueilleront l'Italie pour un match décisif en vue d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.