Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Kevin De Bruyne a intrigué ce jeudi soir durant la victoire des Diables en Turquie. Le milieu de terrain a à peine célébré son but et s'est dirigé vers le banc pour prendre un comprimé en plein match. Deux attitudes qui ont soulevé des questions.

Kevin De Bruyne avait indiqué lui-même qu'il ne se sentait pas en forme. Le Diable Rouge a expliqué avoir été un peu grippé la semaine dernière et ne pas s'en être complètement remis. Les déplacements et nuits d'hôtel des derniers jours ont pu laisser des traces.

Van Bommel révèle des problèmes à la cheville

Mais selon Mark van Bommel, il y avait autre chose. "Il avait mal à la cheville après qu'un tir a été bloqué. Il a demandé un comprimé antidouleur", a confié le sélectionneur à Het Nieuwsblad.

L'absence de célébration de De Bruyne après son but a aussi fait réagir.. "Je pense qu'il n'était pas satisfait de son match et c'est pourquoi il n'a pas célébré son but. Il peut faire ça à chaque fois qu'il met le ballon au fond de cette manière", a ri Van Bommel.

Préservé pour l'Italie

Le sélectionneur a décidé de faire sortir De Bruyne. "Je l'ai remplacé. Nous rejouons dimanche", a-t-il expliqué clairement. Van Bommel ne voulait prendre aucun risque avec son milieu de terrain.

Lire aussi… "On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations
Dimanche, les Diables accueilleront l'Italie pour un match décisif en vue d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Turquie
Kevin De Bruyne

Plus de news

"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

21:00
"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

23:00
"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

22:20
Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

21:55
"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

21:20
1
Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

19:53
Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

23:59
Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

19:00
Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

21:40
L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

23:20
"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

19:43
L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

22:42
"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

20:40
Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

20:20
Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

19:20
Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

18:30
La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 1-2 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 2-1 Croatie Croatie
Italie Italie 3-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation den strep den strep a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Pogi Pogi a propos de Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins" Pogi Pogi a propos de "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved