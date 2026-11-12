"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?
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Le PSV Eindhoven pourrait offrir une porte de sortie à Kevin De Bruyne. Une piste qui ne déplaît pas à Mark van Bommel, bien au contraire.

Depuis quelques jours en Italie, le sujet principal c'est l'avenir de Kevin De Bruyne. Arrivé à Naples la saison dernière, le Diable Rouge ne serait pas heureux de sa situation. Le style de jeu de son équipe ne lui conviendrait pas et les rumeurs d'un départ cet hiver se multiplient.

Plusieurs destinations sont évoquées pour le milieu de terrain de 35 ans. Des clubs turcs seraient intéressés, mais le PSV Eindhoven revient aussi dans les discussions. Cette possibilité a été soumise à Mark van Bommel, interrogé par Het Laatste Nieuws. Le sélectionneur belge connaît le club néerlandais, où il a joué durant sa carrière.

Mark van Bommel ne serait pas contre ce transfert

"Kevin doit prendre cette décision lui-même. Ce ne sont que des rumeurs, comme toujours en Italie, qui paraissent dans tous les journaux et se répandent jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas", a expliqué van Bommel. Pour lui, il est trop tôt pour parler d'un départ, même si la piste du PSV ne lui semble pas mauvaise.

"Il habite non loin d'Eindhoven et le football néerlandais lui convient parfaitement. Là-bas, on a toujours envie de jouer au football", a ajouté le sélectionneur. Van Bommel estime que De Bruyne pourrait se plaire aux Pays-Bas, dans un championnat où les équipes cherchent à jouer vers l'avant.

Naples est en mauvaise forme

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Du côté de Naples, les résultats ne sont pas brillants. Le club occupe la dixième place de Serie A et connaît des difficultés en Ligue des champions. Avec trois points en quatre rencontres, les Italiens se trouvent hors de la zone des barrages.

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