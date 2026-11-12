La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe
Photo: © photonews

La Belgique confirme une nouvelle fois sa réputation de championnat où les entraîneurs ne font pas long feu. Après le départ de Tim Bakens du SK Beveren, la Pro League compte déjà sept changements d'entraîneur cette saison. Un chiffre particulièrement élevé : seuls deux championnats européens font pire que la Belgique.

Ces derniers mois, les changements d'entraîneurs se sont enchaînés à un rythme particulièrement soutenu en Belgique. Le KV Courtrai s'est séparé de Michiel Jonckheere, tandis que Frédéric De Meyer (Saint-Trond), Lars Friis (Cercle de Bruges), Edward Still (La Louvière), Jess Thorup (Genk) et Bakens ont également perdu leur poste. De son côté, Michael Beale a décidé de quitter Zulte Waregem mercredi.

Seuls la Turquie et le Portugal font pire que la Belgique

Parmi les dix meilleurs championnats européens, la Belgique occupe ainsi la troisième place en matière de départs d'entraîneurs. Seuls la Süper Lig turque, où dix entraîneurs ont déjà quitté leur poste, et le championnat portugais, qui compte huit départs, affichent des chiffres plus élevés. En Belgique, sept changements d'entraîneurs ont déjà été enregistrés cette saison.

Ces chiffres confirment une tendance bien connue. Le championnat belge est depuis longtemps réputé pour laisser peu de temps aux entraîneurs lorsqu'ils traversent une période difficile.

À titre de comparaison, aucun des entraîneurs en poste dans un club de première division belge au 1er janvier 2025 n'est parvenu à terminer l'année civile à la tête de son équipe.


Cette saison, seuls cinq entraîneurs encore en poste occupaient déjà leurs fonctions au début de l'année.

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