La RAAL La Louvière a trouvé son nouvel entraîneur : voici qui va succéder à Edward Still

Sven Vandenbroeck va devenir le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière et succéder à Edward Still. C'est ce que rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, une information que Walfoot est en mesure de confirmer.

La Louvière a décidé de miser sur l'ancien entraîneur de Zulte Waregem après avoir annoncé ce mercredi la nomination de Jacky Mathijssen au poste de directeur technique. Un accord a été trouvé entre les différentes parties.

Le coach de 47 ans a accepté les différentes conditions proposées par la direction louviéroise. La signature de son contrat est prévue ce jeudi après-midi.

Sven Vandenbroeck libre depuis mars 2026

Après le retrait d'Yves Vanderhaeghe et de Karel Geraerts, Sven Vandenbroeck semblait ainsi être l'option la plus probable. Et cela se confirme donc pour celui qui est libre de tout contrat depuis mars 2026.

Il avait été licencié par Zulte Waregem après une série de quatre défaites consécutives en championnat. Il avait pourtant permis à Zulte Waregem de remporter la Challenger Pro League et ainsi de retrouver la Pro League.

Une grande mission à La Louvière

Lire aussi… "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck›

Désormais, il aura une grande mission devant lui : aider La Louvière à se relever de son début de saison compliqué, avec seulement deux victoires après onze journées de championnat. Les Loups comptent actuellement sept points et sont avant-derniers de Jupiler Pro League.