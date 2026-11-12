La RAAL La Louvière a trouvé son nouvel entraîneur : voici qui va succéder à Edward Still

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
La RAAL La Louvière a trouvé son nouvel entraîneur : voici qui va succéder à Edward Still
Photo: © photonews

Sven Vandenbroeck va devenir le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière et succéder à Edward Still. C'est ce que rapporte le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, une information que Walfoot est en mesure de confirmer.

La Louvière a décidé de miser sur l'ancien entraîneur de Zulte Waregem après avoir annoncé ce mercredi la nomination de Jacky Mathijssen au poste de directeur technique. Un accord a été trouvé entre les différentes parties.

Le coach de 47 ans a accepté les différentes conditions proposées par la direction louviéroise. La signature de son contrat est prévue ce jeudi après-midi.

Sven Vandenbroeck libre depuis mars 2026

Après le retrait d'Yves Vanderhaeghe et de Karel Geraerts, Sven Vandenbroeck semblait ainsi être l'option la plus probable. Et cela se confirme donc pour celui qui est libre de tout contrat depuis mars 2026.

Il avait été licencié par Zulte Waregem après une série de quatre défaites consécutives en championnat. Il avait pourtant permis à Zulte Waregem de remporter la Challenger Pro League et ainsi de retrouver la Pro League.

Une grande mission à La Louvière

Lire aussi… "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck
Désormais, il aura une grande mission devant lui : aider La Louvière à se relever de son début de saison compliqué, avec seulement deux victoires après onze journées de championnat. Les Loups comptent actuellement sept points et sont avant-derniers de Jupiler Pro League.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Sven Vandenbroeck

Plus de news

"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck

"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck

16:00
OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière

OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière

15:30
"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

15:40
Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas

Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas

15:00
Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

14:40
Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

14:31
"Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

"Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

14:00
Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?

Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?

13:30
Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

13:00
Comme à la belle époque : un ancien Diable bat des records en D3 Amateurs

Comme à la belle époque : un ancien Diable bat des records en D3 Amateurs

12:40
Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

12:20
Qui pour succéder à Jess Thorup ? La direction de Genk fixe le cap

Qui pour succéder à Jess Thorup ? La direction de Genk fixe le cap

12:00
Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17

Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17

11:30
Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

11:00
1
Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

10:40
Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

10:30
Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

10:20
Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

10:00
Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

09:40
Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

09:20
Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

09:00
2
Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

08:40
"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

08:20
Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

08:00
Cela avait-il joué pour lui ? Rudi Garcia à coeur ouvert sur le lobbying nécessaire pour s'imposer

Cela avait-il joué pour lui ? Rudi Garcia à coeur ouvert sur le lobbying nécessaire pour s'imposer

07:40
Quelle reconnaissance ! Un joueur de Pro League appelé à l'entraînement par Zinédine Zidane

Quelle reconnaissance ! Un joueur de Pro League appelé à l'entraînement par Zinédine Zidane

07:20
Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?

Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?

07:00
Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique Analyse

Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique

06:40
C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United

C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United

06:20
Noa Lang sévèrement pris pour cible par un compatriote : « Il gâche tout »

Noa Lang sévèrement pris pour cible par un compatriote : « Il gâche tout »

23:20
Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

23:00
"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

22:50
La défaite au Standard était celle de trop : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte !

La défaite au Standard était celle de trop : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte !

22:37
L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

22:20
Les explications après la surprise : mais comment Jacky Mathijssen s'est-il retrouvé à la RAAL ?

Les explications après la surprise : mais comment Jacky Mathijssen s'est-il retrouvé à la RAAL ?

22:00
Un joueur français explique son amour pour le championnat belge : "J'avais besoin de ça"

Un joueur français explique son amour pour le championnat belge : "J'avais besoin de ça"

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved