L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations
Photo: © Photonews

Huit rencontres de Ligue des nations se disputaient ce jeudi soir. Les Diables rouges se sont imposés en Turquie et l'Italie a fait tomber la France. En Tchéquie, la soirée a été plus compliquée pour Lukas Ambros, joueur d'Anderlecht.

La Belgique s'est imposée 1-2 sur le terrain de la Turquie. Arda Güler a donné l'avantage aux locaux sur un superbe coup franc, mais Kevin De Bruyne et Charles De Ketelaere ont renversé la rencontre en quelques minutes. Senne Lammens a préservé la victoire grâce à plusieurs arrêts importants.

L'Italie bat la France, Ambros commet une faute de main

L'Italie a battu la France 3-1. Michael Olise avait donné l'avantage aux Français, mais Francesco Pio Esposito a inscrit un doublé et Davide Frattesi a marqué l'autre but italien. L'Italie et la France comptent dix points, soit un de plus que la Belgique. Les Diables Rouges disputeront dimanche un duel important contre les Italiens.

L'Espagne s'est imposée 0-2 face à la Tchéquie. Le but d'ouverture a retenu l'attention. Lukas Ambros, qui joue à Anderlecht, a commis une faute de main dans sa surface. Après intervention de la VAR, l'arbitre a accordé un penalty, transformé par Álex Baena. Marc Pubill a inscrit le deuxième but espagnol dans les arrêts de jeu.

L'Angleterre a battu la Croatie 2-1. Morgan Rogers a ouvert le score, avant que Luka Sučić n'égalise. Harry Kane a offert la victoire aux Anglais sur penalty. L'Angleterre a assuré sa place en quarts de finale.

Lire aussi… Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Victoires également pour l'Albanie et la Biélorussie

Dans les divisions inférieures, l'Albanie a battu la Finlande 2-0. Ernest Muçi et Rey Manaj ont inscrit les buts. La Biélorussie s'est imposée 0-2, en déplacement à Saint-Marin. Kirill Gomanov et Artem Kontsevoy ont marqué très tôt dans la rencontre.

L'Arménie et la Chypre se sont quittées sur le score de 1-1. Iasonas Pikis a ouvert le score pour les visiteurs, mais Artur Gharibyan a égalisé après la pause. Le Monténégro a battu la Lettonie 2-1.

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