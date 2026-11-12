"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation
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Buteur contre la Turquie en Ligue des Nations, Charles De Ketelaere a apprécié la réaction des Diables Rouges et salué Senne Lammens, décisif dans les dernières minutes du match.

Charles De Ketelaere a joué un rôle important dans la victoire de la Belgique face à la Turquie 1-2. Buteur lors de cette rencontre, le joueur de l'Atalanta a permis aux Diables Rouges de repartir avec les trois points. Il a apprécié la réaction de ses coéquipiers après le début de match compliqué, face à des Turcs qui avaient pris les commandes du jeu.

La Turquie a posé des problèmes à la Belgique en début de rencontre

"Ils ont marqué un beau but, avec l'élan du nouveau coach. Un coup de boost. On a vu qu'il y avait beaucoup d'intensité, ils voulaient le ballon, alors on avait des difficultés à être tranquilles. Une fois qu'on a marqué, on a réalisé un bon match", a détaillé De Ketelaere au micro de RTL. La Belgique a mis du temps à trouver ses marques avant de reprendre le contrôle de la rencontre. Les deux buts inscrits en première période ont permis aux hommes de Mark van Bommel de rentrer aux vestiaires avec un avantage au score.

Aligné dans un rôle de faux neuf, De Ketelaere a marqué et a participé aux attaques belges. Une position dans laquelle il peut décrocher pour toucher le ballon, mais aussi se retrouver devant le but. "Je marque, je fais des passes décisives les autres matchs aussi. Je suis content d'offrir la victoire. C'est une belle sensation", a confié le milieu offensif.

Senne Lammens décisif

La fin de rencontre a été moins confortable pour les Diables Rouges. La Turquie a poussé pour revenir au score et Senne Lammens a dû intervenir à plusieurs reprises. Le gardien belge a réalisé un arrêt important dans les dernières minutes et a repoussé une autre tentative dans le temps additionnel. "Je sais que c'est un top gardien et sur les autres matchs, on l'a vu. Aujourd'hui, l'arrêt qu'il a fait à la fin était très important", a souligné De Ketelaere.

Une "finale" contre l'Italie

Lire aussi… Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta
Les trois points pris en Turquie permettent à la Belgique de rester dans la course aux quarts de finale de la Ligue des Nations. Avec neuf points sur quinze, les Belges peuvent espérer poursuivre la compétition. Mais il faudra confirmer lors du prochain rendez-vous face à l'Italie. "On veut se qualifier pour les quarts de finale, alors on doit gagner à la maison", a rappelé De Ketelaere.

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