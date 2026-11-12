Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges durant cette trêve internationale. Nicolò Tresoldi s'est blessé à l'entraînement avec les U21 de l'Allemagne et doit renoncer au match amical contre la Belgique.

Nicolo Tresoldi devait affronter ses coéquipiers du Club de Bruges vendredi soir. Jorne Spileers et Romeo Vermant font partie de la sélection U21 de la Belgique. La fédération allemande de football a confirmé que Tresoldi a quitté le groupe et ne jouera pas.

Pas encore d'informations sur la gravité

Aucune information n'a encore été communiquée concernant la nature ou la gravité de sa blessure. Le Club de Bruges suivra de près l'évolution de l'état de Tresoldi dans les prochains jours. Les Blauw en Zwart ne retrouveront les terrains que le 21 novembre, à l'occasion du déplacement à Malines.

Cela laisse un peu de temps à l'attaquant pour retrouver la forme, mais le timing n'est pas idéal. Quatre jours après le déplacement à Malines, le Club aura un rendez-vous de taille en Ligue des champions, avec la réception de Liverpool au stade Jan Breydel.

L'AC Milan suit l'attaquant de près

Tresoldi faisait parler de lui ces derniers jours. Le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport a publié mercredi un long article consacré au jeune attaquant, affirmant que l'AC Milan était très intéressé. Grâce à ses prestations avec Bruges, l'avant-centre a attiré l'attention au-delà de nos frontières.

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Pour l'instant, le Club de Bruges compte garder Tresoldi, qui doit se remettre complètement de ses soucis physiques.