Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute
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Le Mondial U17 au Qatar est marqué par un rebondissement inattendu à quelques jours de son coup d'envoi. Les États-Unis ont décidé de renoncer à la compétition, invoquant des inquiétudes concernant la sécurité de leurs jeunes joueurs.

La décision a été communiquée mercredi aux joueurs américains et à leurs familles. La fédération américaine a annulé à la fois le stage de préparation et la participation au Mondial. Le tournoi débute le 19 novembre... Les États-Unis devaient affronter le Monténégro, le Chili et l'Algérie en phase de groupes.

La sécurité suscite de vives inquiétudes

La fédération américaine fait référence à un avis de voyage officiel du gouvernement américain. Celui-ci conseille aux citoyens de reconsidérer leurs voyages au Qatar en raison du risque de conflits armés dans la région. "Le bien-être de nos joueurs et de notre staff restera toujours notre priorité absolue", peut-on lire dans une lettre adressée aux joueurs.

La FIFA a réagi officiellement. Selon l'instance mondiale du football, son évaluation des risques sécuritaires reste inchangée et aucun élément ne remet en cause la sécurité du tournoi. La FIFA précise qu'elle maintient un contact étroit avec les autorités locales et prévoit que la compétition se déroule comme prévu.

Qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes Diables ?

La Belgique participe à la Coupe du monde au Qatar. L'équipe de Sven Vermant débutera le 20 novembre contre le Vietnam, avant d'affronter le Mali et la Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, rien n'indique que la fédération belge suivra la décision américaine. Les Diablotins poursuivent leur préparation.


D'autres conséquences pourraient menacer les États-Unis. Selon le règlement du tournoi, un pays qui se retire moins de trente jours avant le début de la compétition peut recevoir une amende d'au moins 20.000 francs suisses. La FIFA n'a pas encore annoncé si un remplaçant sera désigné. Le Mondial compte normalement 48 pays participants et se déroulera jusqu'au 13 décembre.

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