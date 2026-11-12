Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union

Le Standard de Liège s'est incliné 1-0 en match amical face au Borussia Mönchengladbach, entraîné par l'ancien coach de l'Union, Alexander Blessin, ce jeudi. Les effectifs des deux équipes étaient fortement décimés.

Avec la trêve internationale, de nombreux joueurs étaient logiquement absents pour ce match amical. Outre les cinq internationaux Matthieu Epolo, Gustav Mortensen, Ryan Fosso, Marco Ilaimaharitra et Dennis Eckert Ayensa, le Standard devait également composer avec plusieurs absences.

Lucas Pirard était touché à l'épaule, Dimitri Lavalée manquait de rythme, Adnane Abid souffrait du pied et Bruny Nsimba du genou. Marlon Fossey, Josué Homawoo, Casper Nielsen et Mohamed El Hankouri, absents de longue date, n'étaient pas non plus disponibles.

Plusieurs jeunes ont eu leur chance

Le Standard a ainsi évolué avec une véritable équipe bis. Plusieurs jeunes du club ont profité de cette rencontre pour obtenir du temps de jeu. Les Rouches ont débuté avec Dizdarevic, Lawrence, Karamoko, Dierckx, Sy, Trouillet, Goemaere, Makiese, Jasper, Mohr et Zeqiri.

Durka, Hautekiet et Touzghar sont entrés à la pause. Salieu Drammeh avait déjà remplacé Mohr à la 30e minute. Spoden, Kokora et Kalonji ont également obtenu du temps de jeu en seconde période.

Un seul but dans cette rencontre

Le seul et unique but de la rencontre est survenu à la 32e minute de jeu. Florian Neuhaus a envoyé un missile pour permettre au club allemand de mener au score.





Le Standard, de son côté, a eu des difficultés à se montrer offensif. Le résultat est finalement assez logique.