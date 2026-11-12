Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

La Turquie a soif de renouveau face aux Diables Rouges. Pour cela, elle s'en remettra notamment à Enes Ünal en pointe. Un nom qui n'est pas inconnu aux suiveurs attentifs de Pro League.

Successeur de Vincenzo Montella à la tête de la Turquie, Sergen Yalçin est conscient d'être face à une immense responsabilité après le chaos de ces derniers mois. La Turquie a livré une Coupe du Monde calamiteuse et débuté sa campagne de Ligue des Nations avec quatre défaites en quatre matchs.

Face aux Diables, le nouveau sélectionneur ne pourra pas compter sur un noyau à 100%. "Trois ou quatre joueurs reviennent de blessure et nous les utiliserons à certains moments du match", confirme-t-il en conférence de presse, cité par la RTBF.

Parmi les incertains, on retrouve notamment Celik Zeki, le latéral de la Juventus. "Les chances de Celik d'être titulaire demain sont très minces", avance son entraîneur.

Enes Ünal face à la défense des Diables

Sergen Yalçin a par contre rassuré quant à son attaquant de pointe : "Enes Ünal est bien avec nous, il sera titulaire demain". Aujourd'hui âgé de 29 ans, l'attaquant de Getafe avait vécu l'un des premiers épisodes de sa carrière en Belgique.

Acheté pour quatre millions d'euros à Bursaspor par Manchester City alors qu'il n'avait que 18 ans, Ünal avait été rapidement prêté à Genk. Il avait peiné à s'y imposer comme titulaire sous les ordres de Peter Maes, marquant deux petits buts.



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Ses prêts en Eredivisie avaient été plus fructueux, convainquant Villarreal de déposer 14 millions en 2017. Bournemouth a même déboursé trois millions de plus en 2024. Malgré cette belle carte de visite, Ünal n'a plus joué depuis deux ans en sélection, notamment victime d'une rupture du ligament croisé.