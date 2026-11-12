L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie a battu la France 3-1 et complique la tâche des Diables Rouges. La Belgique devra gagner dimanche pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Nations.

La Belgique n'a pas le droit à l'erreur. Malgré leur victoire en Turquie 1-2, les Diables rouges devront absolument battre l'Italie dimanche pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. Et la tâche s'annonce compliquée face à une Squadra Azzurra qui vient de faire tomber la France 3-1 à Milan.

3-1 pour l'Italie

Ce succès permet aux Italiens de prendre la tête du groupe avec 10 points, à égalité avec les Français. La Belgique suit derrière avec 9 unités. Comme seules les deux premières équipes décrocheront leur billet pour les quarts de finale, les hommes de Mark van Bommel savent ce qu'il leur reste à faire.

La soirée avait bien commencé pour les Bleus. Michael Olise a ouvert le score à la 10e minute, mais Francesco Pio Esposito a remis les deux équipes à égalité seize minutes plus tard. À la pause, le score était de 1-1.

La seconde période a réservé des rebondissements. Sebastiano Esposito a manqué son penalty à l'heure de jeu, mais Davide Frattesi a donné l'avantage aux Italiens à la 63e minute. L'Italie a ensuite inscrit le troisième but sur penalty (Esposito, le premier) pour sceller sa victoire.

La victoire ou rien pour la Belgique


C'est la première défaite de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France. Pour les Diables rouges, le partage ne suffira pas. Il faudra faire tomber l'Italie au Stade Roi Baudouin pour poursuivre l'aventure.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
France
Italie

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 1-2 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 2-1 Croatie Croatie
Italie Italie 3-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation den strep den strep a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Pogi Pogi a propos de Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins" Pogi Pogi a propos de "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved