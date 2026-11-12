L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie a battu la France 3-1 et complique la tâche des Diables Rouges. La Belgique devra gagner dimanche pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Nations.

La Belgique n'a pas le droit à l'erreur. Malgré leur victoire en Turquie 1-2, les Diables rouges devront absolument battre l'Italie dimanche pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des nations. Et la tâche s'annonce compliquée face à une Squadra Azzurra qui vient de faire tomber la France 3-1 à Milan.

3-1 pour l'Italie

Ce succès permet aux Italiens de prendre la tête du groupe avec 10 points, à égalité avec les Français. La Belgique suit derrière avec 9 unités. Comme seules les deux premières équipes décrocheront leur billet pour les quarts de finale, les hommes de Mark van Bommel savent ce qu'il leur reste à faire.

La soirée avait bien commencé pour les Bleus. Michael Olise a ouvert le score à la 10e minute, mais Francesco Pio Esposito a remis les deux équipes à égalité seize minutes plus tard. À la pause, le score était de 1-1.

La seconde période a réservé des rebondissements. Sebastiano Esposito a manqué son penalty à l'heure de jeu, mais Davide Frattesi a donné l'avantage aux Italiens à la 63e minute. L'Italie a ensuite inscrit le troisième but sur penalty (Esposito, le premier) pour sceller sa victoire.

La victoire ou rien pour la Belgique



C'est la première défaite de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France. Pour les Diables rouges, le partage ne suffira pas. Il faudra faire tomber l'Italie au Stade Roi Baudouin pour poursuivre l'aventure.