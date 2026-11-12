Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 12/11
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit
Rudi Garcia n'a pas encore retrouvé de banc de touche depuis son départ des Diables Rouges. Notre ancien sélectionneur a déjà eu quelques touches mais n'acceptera pas le premier défi venu. (Lire la suite)
Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?
Kevin De Bruyne est dans la dernière option de son contrat au Napoli. Et il pourrait même ne pas aller jusqu'au bout : le PSV fait le forcing pour frapper un gros coup dès cet hiver. (Lire la suite)
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