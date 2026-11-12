Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

Les Diables Rouges affrontent la Turquie ce soir. Mark van Bommel a confirmé son groupe pour ce match sur les bords de la Mer Égée.

Après l'entraînement de veille de match dans le stade d'Izmir, voilà l'heure des premiers choix pour Mark van Bommel. Comme avant chaque rencontre, notre sélectionneur doit en effet restreindre son groupe à 23 joueurs pour les besoins de la feuille de match.

Le dilemme est toutefois moins important que lors de la dernière trêve internationale. Parce que Van Bommel n'a appelé que 26 joueurs (la dernière sélection était plus large car quatre rencontres étaient au programme) et parce que certains choix s'imposent d'eux-mêmes.

Lukaku et Lavia, absents évidents

Il n'y a en effet pas la moindre surprise à l'absence de Romelu Lukaku, annoncé forfait depuis hier dans l'optique de se retaper pour la réception de l'Italie dimanche soir.

Roméo Lavia est également un absent logique. Le milieu de terrain de Chelsea est suspendu pour avoir écopé de deux cartons jaunes lors des quatre premiers matchs. Notons que contrairement à Big Rom, Lavia a fait le voyage en Turquie avec le groupe et a pris part à l'entraînement d'hier pour garder le rythme.

Il ne restait donc plus qu'un seul choix 'réel' à effectuer. Et comme souvent dans ce cas-là, il s'est porté sur le quatrième gardien. C'est donc Jari De Busser qui saute de la sélection et prendra place en tribune.



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Le groupe pour ce soir :

Gardiens : Matz Sels, Maarten Vandevoordt, Mike Penders

Défenseurs : Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Kyriani Sabbe , Arthur Theate, Josué Kongolo

Milieux de terrain : Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Mandela Keita, Nicolas Raskin

Attaquants : Mika Godts, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Hugo Cuypers