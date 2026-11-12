Analyse Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique
Photo: © Photonews

Après une première trêve internationale globalement couronnée de succès mais qui n'a pas évité certaines questions, Mark van Bommel va devoir transformer l'essai cette semaine. Les Diables Rouges peuvent-ils se qualifier pour les quarts de finale de la Nations League ?

Lammens, Penders... ou Vandevoordt ? 

La première grande question vient du premier poste sur le terrain : celui de gardien de but. Mark van Bommel avait respecté la logique en alignant Senne Lammens pour entamer son règne à la tête des Diables Rouges. Durant trois matchs, le portier de Manchester United avait rassuré, sans être forcément brillant, sur sa capacité à laisser derrière lui son erreur face à l'Espagne.

Vandevoordt Maarten
© photonews

Puis, à Paris, la surprise : Maarten Vandevoordt recevait sa chance. Sportivement, ce n'était pas immérité, l'ancien genkois réalisant un excellent début de saison avec le RB Leipzig. Mais on a l'impression que Vandevoordt n'avait pas grand chose à y gagner... et il y a même au final perdu, passant à côté de son match ; récemment, il s'est à nouveau troué en club. 

Depuis, Senne Lammens traverse une période compliquée avec les Red Devils : plusieurs buts encaissés l'ont été sur base d'une de ses erreurs, et il sera à coup sûr attendu au tournant avec les Diables. Reste donc l'option Mike Penders, pas encore essayée en sélection et qui emmagasine du temps de jeu avec Chelsea. Van Bommel aurait alors fait une revue d'effectif (presque) complète, si tant est qu'il ne compte pas aller jusqu'à aligner Jari De Busser...

Mark van Bommel va-t-il faire jouer les "frustrés" du mois d'octobre ?

Plusieurs Diables Rouges ont dû se demander ce qu'ils étaient venus faire en sélection lors de la précédente trêve internationale - et l'un d'eux, Koni De Winter, l'a si mal vécu qu'il a désormais claqué la porte.

Theate Arthur
© photonews

Il n'est pas le seul à avoir dû se poser des questions... et certains n'auront pas de réponse, étant absents cette fois - c'est le cas de Matias Fernandez-Pardo, Zeno Debast, Loïs Openda et Malick Fofana, pour diverses raisons. Reste trois joueurs espérant probablement jouer plus cette fois : Arthur Theate (pas une minute lors du rassemblement de septembre-octobre), Mandela Keita (monté à trois minutes du terme lors du 4e match) et Kyriani Sabbe (pas une minute).

Lire aussi… Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

Tout risque de dépendre des scénarios : le déplacement en Turquie est crucial, et on imagine donc mal Van Bommel modifier une défense qu'il semble avoir désormais bien fixée pour y aligner Theate. La concurrence dans l'entrejeu reste également rude pour Keita, mais Roméo Lavia reste une inconnue dans n'importe quelle équation. Quant à Sabbe, il ne peut probablement compter que sur un petit bobo de Timothy Castagne, dont il reste la seule doublure "de métier", pour jouer plus que quelques minutes. 

Jeremy Doku directement dans le onze ? 

L'un des débats de ce rassemblement concerne le retour attendu de Jeremy Doku au sein du noyau. Après une Coupe du Monde 2026 ratée sur tous les plans, sportif comme extrasportif, l'ailier de Manchester City a des choses à se faire pardonner. Mais le fait est qu'il reste un titulaire en puissance, même si Mika Godts a montré de très belles choses quand il a été aligné par Van Bommel. 

Doku Jérémy
© Photonews

On ne serait pas surpris que Van Bommel réintègre immédiatement Doku dans le onze de base - voire même qu'il trouve une façon de contourner le débat en alignant également le joueur du PSG, par exemple sur l'autre flanc. Dans tous les cas, "Jerre" aura des choses à prouver, si pas au sélectionneur, au moins au public belge, qui n'a pas oublié le soap opera de la naissance de son enfant, ni ses prestations insipides aux USA.

Quel rôle pour les petits nouveaux Kongolo et Cuypers ? 

En septembre déjà, Mark van Bommel avait intégré deux nouveaux venus au noyau des Diables, qui sont d'ailleurs une nouvelle fois présents : Jari De Busser et Kyriani Sabbe. Le bilan : pas une minute de jeu, sans surprise pour le gardien de l'AZ, naturellement. Josué Kongolo et Hugo Cuypers ont quelques raisons d'espérer mieux, mais pas beaucoup.

Cuypers Hugo
© Photonews

Kongolo remplace en effet un duo : Zeno Debast et Koni De Winter sont absents... et n'avaient pas joué lors des quatre premiers matchs de Mark van Bommel, de manière un peu étonnante. Pas plus qu'Arthur Theate. Tous trois sont plus haut que Josué Kongolo dans la hiérarchie. Par pure logique, on en déduira donc que le Genkois a peu de raisons d'espérer, sauf pépin physique pour Mechele ou Ngoy. 

Hugo Cuypers, lui, pourrait profiter des circonstances. Matias Fernandez-Pardo et Loïs Openda n'étant pas là, Romelu Lukaku ayant déclaré forfait pour le déplacement en Turquie, le buteur de Monterrey est la seule alternative à Charles De Ketelaere. De quoi raisonnablement espérer faire ses débuts à Izmir ce jeudi.

Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? 

C'est la question à laquelle il est le plus simple de répondre : alors que Romelu Lukaku a déclaré forfait pour le déplacement en Turquie, c'est bien sûr Charles De Ketelaere qui tient la corde pour occuper le front de l'attaque belge. Le Bergamasque affirme qu'il se considère désormais "comme un n°9" quand il rejoint les Diables, peu importe qu'il joue en 10 avec son club et n'ait marqué qu'un but cette saison.

À nos yeux, De Ketelaere a toujours bien du mal à être mieux qu'un pis-aller en l'absence de véritable tueur devant. Mais il paraît peu réaliste d'imaginer Mark van Bommel lancer immédiatement Hugo Cuypers au coup d'envoi face à la Turquie. À moins que... ? 

De Ketelaere Charles
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