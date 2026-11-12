Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?
Photo: © Photonews
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Le "Daily Mail" annonce que Emiliano Martínez a repris le chemin des entraînements et espère être disponible pour le match de ce week-end à Sunderland. Reprendra-t-il sa place de numéro 1 à Mike Penders ou Xabi Alonso confirmera-t-il le jeune Diable auteur de belles prestations contre Liverpool et Manchester United ?

Nicolas Baccus

Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ? Son concurrent est déjà de retour à l'entraînement

Emiliano Martínez est de retour à l'entraînement après sa fracture de la mâchoire survenue le 17 octobre dernier. Moins d'un mois après sa blessure, il fait déjà son retour sur les terrains d'entraînement.

Il a été aperçu à l'entraînement de la sélection argentine avec une protection spéciale au visage. Ce retour pourrait être une mauvaise nouvelle pour Mike Penders, qui s'était installé dans les cages de Chelsea durant son absence. Le gardien belge a disputé sept matchs toutes compétitions confondues, a encaissé sept buts et a gardé ses cages inviolées à trois reprises.

Le "Daily Mail" annonce que Emiliano Martínez a repris le chemin des entraînements et espère être disponible pour le match de ce week-end à Sunderland. Reprendra-t-il sa place de numéro 1 à Mike Penders ou Xabi Alonso confirmera-t-il le jeune Diable auteur de belles prestations contre Liverpool et Manchester United ?

Emiliano Martínez s'inquiète-t-il pour sa place de numéro 1 à Chelsea ? Victime d'une fracture de la mâchoire le 17 octobre, lors de la rencontre contre Everton, le gardien argentin a subi une intervention chirurgicale et doit manquer plusieurs matches. Mais, son retour pourrait intervenir plus rapidement que prévu : selon le Daily Mail, il a repris l'entraînement collectif ce mardi, à quelques jours du déplacement à Sunderland. Un match lors duquel il espère se retrouver entre les perches de Chelsea.

Penders pour le présent et l'avenir 

Mais l'absence a permis à Mike Penders de semettre en évidence. Le jeune gardien belge, âgé de 21 ans, a bénéficié de la confiance de Xabi Alonso, qui n'a pas caché son estime pour lui. En conférence de presse, le technicien espagnol l'avait déjà qualifié de gardien "pour le présent et pour l'avenir".

Cela n'avait pas empêché Chelsea de recruter Emiliano Martínez  en provenance d'Aston Villa cet été. L'entraîneur des "Blues" avait alors expliqué que l'arrivée du gardien champion du monde en 2022 répondait à la volonté de renforcer le poste avec un profil expérimenté, capable d'apporter son savoir-faire et d'accompagner la progression de Mike Penders.

OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

Un retour de l'Argentin ne signifiera donc pas nécessairement une reconduction automatique comme titulaire. Si Xabi Alonso n'a jamais évoqué publiquement une inquiétude d'Emiliano Martínez face à la concurrence, le jeune Belge dispose désormais d'une belle opportunité de s'installer entre les perches à plus long terme. 

Une erreur puis deux belles prestations

En trois matchs d'intérim, Mike Penders aura connu du bon et du moins bon. Du moins bon, lors du premier match contre Tottenham avec un but contre son camp suite à une sortie aérienne ratée. Du bon ensuite avec une bonne prestation contre Liverpool, en League Cup, malgré l'élimination aux tirs au but et une autre, ce week-end, lors de la venue de Manchester United. Le portier formé à Genk s'était notamment illustré sur une intervention du bout des phalanges sur une reprise de volée puissante de Bryan Mbeumo.

Le match contre Sunderland de ce week-end pourrait ainsi constituer un premier indice sur la future hiérarchie des gardiens à Chelsea.

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