Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

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Le "Daily Mail" annonce que Emiliano Martínez a repris le chemin des entraînements et espère être disponible pour le match de ce week-end à Sunderland. Reprendra-t-il sa place de numéro 1 à Mike Penders ou Xabi Alonso confirmera-t-il le jeune Diable auteur de belles prestations contre Liverpool et Manchester United ?