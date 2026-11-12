Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

Le carrousel des entraîneurs de Pro League fonctionne maintenant à plein régime. Ce soir, c'est Zulte Waregem qui est à la recherche d'un nouveau coach. Mais cette fois, c'est Michael Beale qui quitte le club de son plein gré.