OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière

C'est désormais officiel, Sven Vandenbroeck est le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière. L'entraîneur de 47 ans succède à Edward Still.

"Après avoir nommé Jacky Mathijssen au poste de directeur technique, la RAAL est ravie de présenter son nouvel entraîneur en la personne de Sven Vandenbroeck !", écrit le club louviérois dans un communiqué publié ce jeudi après-midi.

Les Loups mettent en avant le parcours de leur nouvel entraîneur. Le club rappelle son expérience en tant que joueur, notamment ses passages à Malines et au Lierse. En tant qu'entraîneur, Sven Vandenbroeck est également passé par le Lierse et, plus récemment, par Zulte Waregem, club avec lequel il a remporté la Challenger Pro League en avril 2025.

"Notre nouvel entraîneur dispose également d’une belle expérience internationale. Il a tout d’abord été l’adjoint d’Hugo Broos au Cameroun, avec lequel il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)", ajoute encore la RAAL La Louvière.

"Il a ensuite dirigé la sélection nationale de Zambie avant de poursuivre sa carrière en club, notamment au FAR Rabat et au Wydad Casablanca. Il compte également une Coupe du Maroc à son palmarès, remportée avec le club de Rabat."

Sven Vandenbroeck prêt à relever le défi du maintien

Sven Vandenbroeck a également pris la parole pour la première fois : "Durant toute ma carrière, j’ai toujours aimé relever des défis et celui-ci en est un beau. Pour nous maintenir en Jupiler Pro League, nous devrons faire preuve de solidarité afin de mener à bien notre mission, avec le staff, les joueurs et nos supporters. J’ai déjà travaillé avec Jacky par le passé, à OHL et en Grèce, puisqu’il a notamment été mon mentor dans le cadre de l’obtention de mon diplôme UEFA Pro."



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