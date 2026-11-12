"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

Kevin De Bruyne a salué la prestation de Senne Lammens face à la Turquie en Ligue des Nations. Le Diable Rouge croit à la qualification pour les quarts de finale.

La Belgique a souffert en fin de match face à la Turquie, mais a réussi à conserver son avantage 1-2 (KDB et De Ketelaere). Kevin De Bruyne a reconnu les difficultés rencontrées sur le terrain et a salué les arrêts de Senne Lammens. Le milieu de terrain belge garde un œil sur le classement, avec une qualification possible pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

"Le premier quart d'heure était difficile, on a un peu souffert. On a eu une bonne réaction avec les deux buts. Le début de la deuxième période était bien, on s'est créé beaucoup d'occasions. Vers la fin, ils ont joué en profondeur, mais on avait un bon Senne Lammens pour nous aider. C'est une belle victoire", a expliqué De Bruyne. Après la pause, les Diables ont eu plusieurs occasions de faire le break, mais sans réussite.

Très content du match de Senne Lammens

Lammens a été l'un des grands artisans de cette victoire. Le gardien de Manchester United a sorti plusieurs ballons dangereux dans les dernières minutes alors que la Turquie poussait pour égaliser. De Bruyne a apprécié sa prestation. "En Ligue des Nations, il a été très bon. On ne peut rien dire là-dessus. Il y a des moments en club qui sont difficiles, mais il vient ici et nous montre ses qualités". Timothy Castagne a aussi évité un but en intervenant après l'arrêt de Lammens.

De Bruyne a parlé de son match, sans chercher d'excuses. "Je suis content. Mes 20 premières minutes étaient faibles par rapport au reste de la saison. Je ne me sens pas à 100 %, j'ai vu les données". Le milieu de terrain a été plus actif, avec plusieurs tentatives en deuxième période. Il a tenté de faire la différence sur coup franc et dans le jeu.

Un oeil sur le match entre l'Italie et la France

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Avec cette victoire, la Belgique compte neuf points sur quinze et prend provisoirement deux points d'avance sur l'Italie. La France est à une longueur, avant son déplacement à Milan. "On a fait un beau parcours pour le moment et on verra ce qui se passe avec les autres matchs. On a notre destin entre les mains. Si on gagne le prochain match (contre l'Italie), on va se qualifier pour les quarts de finale et c'est un bel objectif".