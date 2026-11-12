Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

Scott Crabbé, journaliste football
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Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League
Photo: © photonews
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Adem Zorgane figure toujours sur les tablettes de Naples. Le club italien cherche à renforcer son entrejeu et garde à l'œil le milieu algérien de l'Union Saint-Gilloise. Un départ de Bruxelles ne semble toutefois pas si facile à envisager.

Naples veut renforcer son milieu de terrain, et ce pour plusieurs raisons. Un possible départ de Kevin De Bruyne entre en ligne de compte, tandis que le contrat d'André-Frank Zambo Anguissa expire également l'été prochain. Selon La Gazzetta dello Sport, le club recherche donc déjà des renforts pour janvier.

Zorgane est l'un des noms présents sur la liste. L'Algérien de 26 ans s'est imposé ces derniers mois comme l'un des joueurs les plus importants de l'Union. Ses qualités techniques et son sang froid dans toutes les zones du terrain le rendent particulièrement précieux.

Un contrat jusqu'en 2031 pour placer l'Union en position de force

Un transfert coûtera donc très cher. D'autant que Zorgane a encore prolongé son contrat avec l'Union jusqu'en 2031 à la fin du mois d'octobre. À 26 ans, il est en outre à un âge où il conserve une valeur sportive considérable. Les Bruxellois ont donc peu de raisons de le laisser partir si facilement.

Le fait que sa valeur marchande soit actuellement estimée à 12 millions d'euros sur Transfermarkt ne signifie pas que l'Union se satisfera d'un montant de cet ordre. Naples devra sans doute formuler une offre plus importante pour simplement convaincre le vainqueur de la Coupe de Belgique de négocier.

La saison ou jamais pour Adem Zorgane ?

L'Algérien n'a jamais caché ses ambitions. Dans une précédente interview, il avait indiqué qu'il ne s'attendait pas à rester encore trois ans à l'Union. Naples constituerait évidemment une destination particulièrement intéressante sur le plan sportif.

Outre Zorgane, Naples aurait également, toujours selon La Gazzetta, Mamadou Coulibaly de Monaco et Darryl Bakola de Sassuolo comme autres cibles pour son entrejeu. Des montants d'environ 30 et 20 millions d'euros sont respectivement évoqués pour ces deux joueurs.

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