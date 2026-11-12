Quelle reconnaissance ! Un joueur de Pro League appelé à l'entraînement par Zinédine Zidane



Photo: © photonews

Deviens fan de France! 78 Steve Ngoura font partie des joueurs qui ont quitté la Belgique durant la trêve. L'attaquant du Cercle de Bruges a rejoint les Espoirs Français...mais s'est entraîné avec les Bleus.



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