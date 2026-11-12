Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?

Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?
Photo: © photonews

Romelu Lukaku connaît des débuts compliqués à Fenerbahçe. Arrivé l'été dernier comme recrue star, le meilleur buteur des Diables Rouges peine à convaincre. Après plus de trois mois, il ne compte qu'un but et deux passes décisives. Touché à la hanche, il manquera le match de la Belgique contre la Turquie ce soir. De quoi alimenter les interrogations sur son avenir à Fenerbahçe et relancer les spéculations autour d'un retour à Anderlecht.

Lors de sa présentation, les attentes étaient pourtant particulièrement élevées. Mais des divergences sont rapidement apparues concernant sa condition physique. Alors que le directeur sportif évoquait un délai de quatre à six semaines pour retrouver une forme optimale, Lukaku s'était montré surpris, estimant pouvoir être prêt bien plus rapidement. Il a finalement dû attendre la fin du mois d'octobre pour enchaîner deux titularisations consécutives.

La concurrence et les critiques compliquent la situation

"Fenerbahçe l'a évidemment recruté pour marquer des buts, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas vraiment", souligne Yordi Yamali, spécialiste du football turc, à Sporza.

Romelu Lukaku doit également faire face à une sérieuse concurrence avec Vedat Muriqi. Déjà auteur de sept buts, l'attaquant possède actuellement une longueur d'avance selon Yordi Yamali. De leur côté, les médias turcs n'ont pas épargné Big Rom, même si certaines critiques manquaient parfois d'objectivité.

Lukaku avait lui-même estimé ne pas avoir été traité correctement à son arrivée. "En début de saison, ils se sont trop focalisés sur le passé", avait-il expliqué.

Le changement d'entraîneur pourrait toutefois lui être bénéfique. Arrivé il y a deux semaines, Emre Belözoglu privilégie une philosophie plus offensive, qui pourrait plus correspondre aux qualités de l'attaquant belge. Encore faudra-t-il que ce dernier retrouve sa meilleure condition physique.

Lire aussi… "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

Anderlecht peut commencer à rêver

Reste désormais à voir si Romelu Lukaku parviendra à relancer son aventure turque. Son contrat ne porte que sur une saison, avec une option pour une année supplémentaire. Si les buts ne suivent pas, une prolongation sera loin d'être acquise.

Une situation qui pourrait évidemment intéresser Anderlecht, où de nombreux supporters rêvent toujours d'un retour de leur ancien attaquant.

Yordi Yamali espère néanmoins voir Lukaku retrouver son efficacité avant d'envisager un départ : "J'espère d'abord que Lukaku montrera encore quelque chose en Turquie".

Selon lui, Big Rom semble progressivement retrouver ses sensations. Mais il devra rapidement concrétiser cette amélioration devant le but. C'est à cette condition que son passage à Fenerbahçe pourra être considéré comme une réussite, à moins qu'un retour à Anderlecht ne revienne plus rapidement que prévu sur la table.

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