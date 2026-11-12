Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"
Photo: © Photonews

Thibaut Courtois s'est récemment confié au micro de Sky Sport sur son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations. Il estime qu'une courte pause était nécessaire.

Thibaut Courtois est incontestablement l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est LE meilleur gardien du monde. Alors, lorsqu'il a été annoncé qu'il ne prendrait pas part à la campagne de Ligue des nations, cela a fait beaucoup de bruit.

Mark van Bommel a choisi d'accepter cette décision et a souligné avoir des gardiens capables de prendre sa place pour cette campagne de Ligue des nations. Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt et Jari De Busser ont été retenus pour la trêve internationale de novembre.

Thibaut Courtois a envisagé une retraite internationale

Thibaut Courtois a rappelé avoir envisagé de prendre sa retraite internationale après le Mondial 2026. "Au départ, je pensais prendre ma retraite internationale et mettre un terme à ma carrière après la Coupe du monde", a expliqué le gardien. "Mais je dois dire que j'ai vraiment adoré cette Coupe du monde et que j'ai passé un excellent moment sur le terrain avec l'équipe nationale."

Un besoin de repos

Thibaut Courtois insiste, il avait besoin de repos : "Concernant la Ligue des nations, à mon avis, il y a trop de matchs pour les joueurs actuellement. J'avais besoin de me reposer un peu, de prendre un peu de temps pour moi pendant un an."

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"Je me suis blessé en mars et j'ai été absent longtemps ; puis, pendant la Coupe du monde, j'ai dû quitter le terrain lors du match contre l'Espagne à cause d'une autre blessure. J'ai donc senti qu'une courte pause était nécessaire", a-t-il conclu.

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