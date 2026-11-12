Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Charles De Ketelaere commence à faire son temps à l'Atalanta. D'après Tuttomercatoweb, il ne devrait pas prolonger son contrat et aimerait partir.

Charles De Ketelaere a des envies d'ailleurs. Le Diable Rouge, qui aurait pu quitter l'Atalanta Bergame l'été dernier, ne compterait pas prolonger son contrat. Un départ pourrait revenir sur la table l'été prochain.

Selon le média italien Tuttomercatoweb, le joueur de 25 ans n'aurait pas envie de signer un nouveau contrat avec le club de Bergame. Son contrat prend fin dans deux ans, ce qui laisse du temps aux dirigeants pour réfléchir à la suite. Mais si le Belge campe sur ses positions, il pourrait partir.

Presque au PSG

L'été dernier, De Ketelaere était passé tout près d'un départ vers le Paris Saint-Germain. Le club français avait changé ses plans en recrutant l'Espagnol Ferran Torres pour 50 millions d'euros. Le milieu offensif est resté à l'Atalanta, où il poursuit sa saison en attendant une nouvelle occasion de partir.

En attendant, le Diable se montre sur le terrain. Ce jeudi soir, il a marqué face à la Turquie en Ligue des Nations. Il s'agit de son deuxième but de la saison et de son premier dans cette phase de groupes.

Les offres devraient arriver l'été prochain

Lire aussi… "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation
Il faudra attendre le prochain mercato estival pour voir les choses bouger. Selon le site Transfermarkt, De Ketelaere a une valeur marchande de 35 millions d'euros. Un montant qui donne une idée du prix à payer pour les clubs qui voudraient tenter leur chance.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Atalanta
Belgique
Charles De Ketelaere

Plus de news

"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

21:20
1
"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

22:20
Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

21:55
"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

21:00
Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

19:53
Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

19:00
L'arrêt de Lammens pour garder les Diables devant ! Direct Commenté Live

L'arrêt de Lammens pour garder les Diables devant ! Direct Commenté

16:45
"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

15:40
2
"Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

"Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

14:00
Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas

Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas

15:00
2
"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

20:40
Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

20:20
"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

19:43
Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?

Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?

13:30
Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

19:20
Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

18:30
Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

09:20
La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

18:00
Cinq buts et un retour important : l'Union ne chôme pas pendant la trêve

Cinq buts et un retour important : l'Union ne chôme pas pendant la trêve

17:30
Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

08:00
Un départ de Kevin De Bruyne de Naples pourrait faire les affaires d'un cadre de l'Union

Un départ de Kevin De Bruyne de Naples pourrait faire les affaires d'un cadre de l'Union

17:00
Un record de transfert en Pro League pulvérisé ? Voici le montant impressionnant fixé par Bruges pour Tresoldi

Un record de transfert en Pro League pulvérisé ? Voici le montant impressionnant fixé par Bruges pour Tresoldi

16:20
Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union

Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union

16:37
1
"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck

"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck

16:00
1
Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique Analyse

Mark van Bommel face à son deuxième test : cinq questions avant Turquie-Belgique

06:40
Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

10:40
OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière

OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière

15:30
Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

14:40
Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

14:31
La RAAL La Louvière a trouvé son nouvel entraîneur : voici qui va succéder à Edward Still

La RAAL La Louvière a trouvé son nouvel entraîneur : voici qui va succéder à Edward Still

14:20
Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

23:00
"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

22:50
L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

11/11
Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

12:20
Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

13:00
Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 11
Venezia Venezia 2-1 Udinese Udinese
Cagliari Cagliari 1-0 Frosinone Frosinone
Torino Torino 1-1 Lecce Lecce
Parma Parma 1-2 Bologna Bologna
AS Roma AS Roma 3-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-1 Lazio Lazio
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Monza Monza 0-1 Atalanta Atalanta
Inter Inter 2-0 Como Como
Fiorentina Fiorentina 2-2 Juventus Juventus

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation den strep den strep a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Pogi Pogi a propos de Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins" Pogi Pogi a propos de "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved