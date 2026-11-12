Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

Charles De Ketelaere commence à faire son temps à l'Atalanta. D'après Tuttomercatoweb, il ne devrait pas prolonger son contrat et aimerait partir.

Charles De Ketelaere a des envies d'ailleurs. Le Diable Rouge, qui aurait pu quitter l'Atalanta Bergame l'été dernier, ne compterait pas prolonger son contrat. Un départ pourrait revenir sur la table l'été prochain.

Selon le média italien Tuttomercatoweb, le joueur de 25 ans n'aurait pas envie de signer un nouveau contrat avec le club de Bergame. Son contrat prend fin dans deux ans, ce qui laisse du temps aux dirigeants pour réfléchir à la suite. Mais si le Belge campe sur ses positions, il pourrait partir.

Presque au PSG

L'été dernier, De Ketelaere était passé tout près d'un départ vers le Paris Saint-Germain. Le club français avait changé ses plans en recrutant l'Espagnol Ferran Torres pour 50 millions d'euros. Le milieu offensif est resté à l'Atalanta, où il poursuit sa saison en attendant une nouvelle occasion de partir.

En attendant, le Diable se montre sur le terrain. Ce jeudi soir, il a marqué face à la Turquie en Ligue des Nations. Il s'agit de son deuxième but de la saison et de son premier dans cette phase de groupes.

Les offres devraient arriver l'été prochain

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Il faudra attendre le prochain mercato estival pour voir les choses bouger. Selon le site Transfermarkt, De Ketelaere a une valeur marchande de 35 millions d'euros. Un montant qui donne une idée du prix à payer pour les clubs qui voudraient tenter leur chance.