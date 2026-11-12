Un départ de Kevin De Bruyne de Naples pourrait faire les affaires d'un cadre de l'Union

Le Napoli serait prêt à se séparer de Kevin De Bruyne cet hiver après les différentes polémiques survenues en Italie ces dernières semaines. En cas de départ du Diable Rouge, Adem Zorgane serait l'une des pistes étudiées par le club italien, rapporte La Gazzetta dello Sport.

Adem Zorgane a récemment signé un nouveau contrat avec l'Union Saint-Gilloise jusqu'en 2031. "Je me sens très à l'aise à l'Union : les joueurs, le staff, le reste du personnel, ce club est comme ma famille", avait-il notamment déclaré.

Mais cela veut-il vraiment dire qu'il ne partira pas cet hiver ou l'été prochain ? Pas forcément. La prolongation de son contrat chez les Bruxellois témoigne cependant d'une chose : il s'y sent bien.

Adem Zorgane n'exclurait de son côté pas un départ. Il est clair que lorsqu'un club comme le Napoli s'intéresse à vous, il est difficile de refuser.

Mais Adem Zorgane n'est pas le seul joueur sur la liste élargie des Napolitains. Mamadou Coulibaly, Darryl Bakola ou encore Lucien Agoumé font également partie d'une liste.

Un départ de Kevin De Bruyne dès cet hiver ?

Lire aussi… Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League›

Kevin De Bruyne, de son côté, est encore sous contrat avec Naples jusqu'en fin de saison. Une prolongation ne semble pas à l'ordre du jour et un départ dès cet hiver semble ainsi probable.