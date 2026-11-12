Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

La Belgique version Van Bommel est allée chercher une victoire très importante en Turquie. Grâce à ces trois points, les Diables rouges pourraient disputer les quarts de finale de la Ligue des nations s'ils battent l'Italie, leur prochain adversaire.

La Belgique a dû batailler pour s'imposer en Turquie 1-2. Menés au score, les Diables Rouges ont réussi à renverser la situation, malgré la pression des Turcs. Mark van Bommel a apprécié la réaction de ses joueurs, même s'il a encore relevé plusieurs points à améliorer.

"La Turquie a mis énormément de pression. Il faut naturellement applaudir leur but inscrit en première partie de rencontre. On est bien revenu dans le match. On a montré davantage de contrôle, on a gommé nos errances petit à petit", a commencé van Bommel, des propos relayés par la RTBF. Le Néerlandais a apprécié la façon dont son équipe a retrouvé ses repères.

La Belgique aurait dû tuer le match

Le sélectionneur aurait aimé voir ses joueurs se mettre à l'abri plus tôt. "Un match ne peut pas être parfait à 100 %. On savait qu'ils allaient pousser. On aurait pu faire 1-3 sur l'action de Charles De Ketelaere. Revenir dans un match comme ça, c'est ma plus grande satisfaction de la soirée". Les Turcs ont poussé dans les dernières minutes, mais la Belgique a tenu bon.

Van Bommel a parlé du travail réalisé depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges. "Je suis content de l'évolution de mon noyau. Nous n'avons pas beaucoup de temps en sélection. C'est compliqué de faire comprendre toutes mes idées aux joueurs en quelques jours à peine. On peut encore faire des choses ensemble, je n'en doute pas un seul instant". Le technicien voit des progrès, même s'il estime que son équipe peut s'améliorer.

Doku, LE titulaire à gauche

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Jérémy Doku a eu droit aux compliments de son entraîneur. Très actif sur son côté gauche, l'ailier de Manchester City a posé des problèmes à la défense turque grâce à sa vitesse. "Il a été très bon. Il est tellement rapide. Il sait ce qu'il doit faire en possession de balle et en perte de balle également. Dans son jeu, il doit prendre des risques pour accélérer nos actions", a déclaré Van Bommel.