Un record de transfert en Pro League pulvérisé ? Voici le montant impressionnant fixé par Bruges pour Tresoldi

L'AC Milan continue de suivre de près Nicolò Tresoldi. Le club italien souhaite renforcer son attaque et aurait fait du joueur du Club de Bruges l'une de ses priorités pour le mercato hivernal. Mais les Blauw en Zwart ne comptent pas brader leur attaquant et réclameraient une somme particulièrement importante pour le laisser partir.

Selon La Gazzetta dello Sport, le Club de Bruges réclamerait environ 60 millions d'euros pour laisser partir Nicolò Tresoldi. L'attaquant est encore sous contrat avec les Blauw en Zwart jusqu'en juin 2029 et les champions de Belgique ne sont pas dans l'obligation de vendre leur joueur en cours de saison.

Un transfert record en vue pour le Club de Bruges ?

Si un club venait à débourser cette somme, Tresoldi deviendrait la plus grosse vente de l'histoire du Club de Bruges, mais aussi de la Jupiler Pro League. Un montant bien supérieur aux quelque 40 millions d'euros déboursés par Arsenal l'été dernier pour recruter Christos Tzolis. Les dirigeants brugeois se retrouvent donc en position de force dans les négociations.

D'autant que Tresoldi réalise un excellent début de saison. L'attaquant a déjà inscrit 14 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues : huit en championnat, cinq en Ligue des champions et un en Supercoupe. S'il poursuit sur cette lancée, sa valeur marchande pourrait encore grimper dans les prochains mois.

Plusieurs grands clubs européens sur le coup

L'AC Milan n'est pas le seul club à suivre de près les performances de l'international Espoirs allemand. Le Bayern Munich et plusieurs cadors anglais auraient également placé son nom sur leur liste. Le club italien pourrait donc être contraint d'accélérer les discussions pour devancer la concurrence.

De son côté, Nicolò Tresoldi n'a jamais caché son attachement à l'AC Milan, dont il est supporter depuis son enfance. Un transfert à San Siro pourrait donc particulièrement l'intéresser.





L'attaquant souhaiterait toutefois obtenir des garanties sur son temps de jeu. Il ne voudrait pas rejoindre les Rossoneri pour occuper un simple rôle de doublure derrière Gonçalo Ramos.

Le Club de Bruges possède donc toutes les cartes en main. Si un grand club européen souhaite recruter Tresoldi, il devra mettre la main au portefeuille.