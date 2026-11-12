Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

Rudi Garcia n'a pas encore retrouvé de banc de touche depuis son départ des Diables Rouges. Notre ancien sélectionneur a déjà eu quelques touches mais n'acceptera pas le premier défi venu.

Peu de temps après son départ du banc belge, Rudi Garcia aurait pu reprendre la sélection écossaise, avant que Sébastien Pocognoli ne soit nommé.

"La Fédération écossaise de football nous a contactés. Le directeur sportif écossais s'est renseigné sur notre expérience avec Garcia", avait expliqué Vincent Mannaert. "Je lui ai répondu honnêtement que Rudi avait atteint nos objectifs sportifs, mais que, d'après notre analyse, il nous fallait un profil différent pour le nouveau cycle. Ils l'ont tout de même contacté, mais il a décliné l'offre".

Le nom de Rudi Garcia est maintenant cité du côté de Lens. Le Racing est en pleine crise : après Dino Toppmöller, c'est Yannick Cahuzac qui a récemment pris la porte, alors que nous ne sommes qu'en novembre.

La piste Rudi Garcia n'en est pas une

La priorité du club artésien semble rester Pierre Sage (sur le point de quitter Crystal Palace). Mais le dossier est complexe : si bien qu'en cas d'échec, Rudi Garcia serait présenté comme piste alternative.

Qui représente les intérêts de Ganiou ? Qui représente les intérêts de Mesloub ? Qui représente Didier Digard ?? Ce cirque va s’arrêter quand ?? Joseph Oughourlian veut Sage. Si échec, désir d’un gros nom… celui de Rudi Garcia circule depuis hier. #RCLens



— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 11, 2026

Le principal concerné a toutefois rapidement démenti, confirmant sur le plateau du Late Football Club que si offre lensoise il y avait, il la déclinerait poliment vu son passé lillois. Champion avec le LOSC il y a quinze ans en compagnie d'Eden Hazard, Rudi Garcia sait qu'une telle trahison ferait beaucoup de bruit dans le Nord.