Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier
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Anderlecht profite de la trêve internationale pour souffler quelque peu, mais Vítor Bruno devra composer avec plusieurs absences. Neuf joueurs du noyau A ont été appelés en sélection nationale. Parmi eux, Ilias Koutsoupias, qui va découvrir l'équipe nationale grecque pour la première fois.

Le milieu de terrain grec aura plusieurs rendez-vous importants au programme. La Grèce affrontera les Pays-Bas ce vendredi 13 novembre, avant de recevoir la Serbie trois jours plus tard. Cette dernière rencontre aura d'ailleurs une saveur particulière pour Anderlecht, puisque Mihajlo Cvetković figure également dans la sélection serbe. Le jeune attaquant s'est illustré le week-end dernier en trouvant le chemin des filets face au Club de Bruges, au stade Jan Breydel.

Neuf joueurs en sélection, avec Koutsoupias comme principale surprise

Avant d'affronter la Grèce, Mihajlo Cvetković sera opposé à l'Allemagne ce vendredi 13 novembre. De son côté, Lukas Ambros aura également un beau défi à relever. Le milieu de terrain tchèque affrontera l'Espagne, championne du monde en titre, avant de se déplacer en Croatie.

Oleg Reabciuk défendra les couleurs de la Moldavie face au Kazakhstan et aux Îles Féroé, tandis que Danylo Sikan disputera deux rencontres avec l'Ukraine contre l'Irlande du Nord et la Géorgie.

Oliver Antman et Thelo Aasgaard seront également sur le pont. L'ailier finlandais affrontera l'Albanie et Saint-Marin en Ligue des Nations. De son côté, Aasgaard retrouvera la Norvège pour deux rencontres face au Pays de Galles et au Danemark.

Ali Maamar disputera quant à lui les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le Maroc affrontera le Niger à deux reprises, les 13 et 17 novembre. Les Lions de l'Atlas occupent actuellement la tête de leur groupe de qualification avec le maximum de points. Kaïs Barry sera également en action avec les espoirs marocains, qui affronteront deux fois l'Éthiopie.

Neerpede également bien représenté

Les neuf joueurs de l'équipe première ne sont pas les seuls Anderlechtois à avoir été appelés en sélection. Selon le club, 18 joueurs du Sporting ont été convoqués par leur équipe nationale durant cette trêve internationale. Le centre de formation de Neerpede sera donc lui aussi bien représenté.

Mattis Seghers et Ilyas Benktib participeront à la Coupe du monde U17 au Qatar avec la Belgique. Les jeunes Diables Rouges affronteront le Vietnam, le Mali et la Nouvelle-Zélande lors de la phase de groupes.

Rami Lougmani disputera également cette compétition avec les U17 marocains. Il retrouvera les Fidji, la Chine et l'Espagne.

Plusieurs jeunes Anderlechtois ont également été retenus avec les sélections belges U19 et U17. Alexander De Ridder et Terry Van de Ven participeront aux qualifications pour l'Euro U19 2027.

Enfin, Adjani Mujangi Bia, Dwight Ede Eriyo, Noé Kage et Jean Cieslinski ont été convoqués pour disputer les qualifications à l'Euro U17.

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