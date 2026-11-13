🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

Grand moment pour Hugo Cuypers ce jeudi : le joueur de Monterrey a pu faire ses grands débuts avec les Diables Rouges. Après la rencontre, il a donné un petit discours dans le vestiaire.

On imagine bien l'émotion qui a pu saisir Hugo Cuypers quand l'attaquant du CF Monterrey, qui avait manqué la Coupe du Monde 2026 de peu, est enfin devenu Diable Rouge ce jeudi.

À 11 minutes de la fin du temps règlementaire, il a remplacé Charles De Ketelaere en pointe, devenant le premier joueur du championnat mexicain à porter le maillot de la sélection belge.

Après la rencontre, Cuypers s'est adressé au vestiaire. "Merci à tout le monde, au staff, aux joueurs. Je me suis senti très bien accueilli ici dès le premier jour", commence-t-il dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par la fédération.

Hugo Cuypers ému après ses débuts

"Ca signifie beaucoup pour moi. Mon parcours n'a pas été évident, j'ai connu des hauts et des bas. Mais ça, c'est le plus haut que je puisse atteindre", continue Hugo Cuypers. "Et j'espère que ce n'est que le début de quelque chose de beau".

Le fait d'avoir obtenu du temps de jeu dès ce jeudi prouve que l'ancien gantois a convaincu Van Bommel à l'entraînement. Il a déjà obtenu autant de temps de jeu face à la Turquie que Loïs Openda et Matias Fernandez-Pardo lors de la trêve internationale précédente...



