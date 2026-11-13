🎥 Les U21 belges l'emportent contre l'Allemagne en amical grâce au concurrent de Trésoldi à Bruges

En match amical contre l'Allemagne, les U21 belges se sont imposés 1-2 grâce à des réalisations signées Julien Duranville et Roméo Vermant

Une entrée en jeu, une première occasion et un but décisif : Romeo Vermant n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire basculer la rencontre pour des Espoirs belges qui se sont imposés 1-2 à l'occasion d'une joute amicale peu emballante contre l'Allemagne, privée de la star brugeoise Nicolo Tresoldi, concurrent de Romeo Vermant au Club de Bruges.

Duranville frappe le premier

La rencontre avait pourtant débuté de la meilleure des manières pour les Belges. Dès la 7e minute, Julian Duranville a concrétisé le bon travail préparatoire de Lucas Stassin en poussant le ballon au fond des filets à bout portant. Mais cet avantage a été de courte durée.

Malgré une première période globalement pauvre en occasions, les Allemands ont progressivement pris le contrôle du ballon et ont fini par égaliser grâce à une inspiration de Muhammed Damar, milieu de terrain de Wolfsburg, qui évolue en deuxième division. Les deux équipes sont ainsi rentrées aux vestiaires sur le score de 1-1.

Pas de duel Tresoldi contre Vermant

L'attention se portait également sur l'absence de Nicolò Tresoldi. L'attaquant du Club de Bruges, victime d'une légère commotion cérébrale, n'était pas disponible pour cette confrontation. Son complice en club, Romeo Vermant, a lui aussi débuté sur le banc avant de monter sur le pré à l'heure de jeu.





Le choix s'est rapidement révélé payant. Sur son tout premier ballon, Roméo Vermant s'est retrouvé au bon endroit dans la surface, après la jolie déviation de Lucas Stassin - encore lui - consécutive à un centre venu de la gauche, et a trompé le gardien allemand d'un ballon placé entre ses jambes. Une réalisation qui a définitivement scellé le succès belge (1-2).

De cette rencontre qui ne restera pas dans les annales de par sa qualité de jeu, on retiendra seulement l'efficacité de Roméo Vermant. C'est toujours ça.