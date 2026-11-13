🎥 "Vraiment ?" : quand la presse écossaise amuse Sébastien Pocognoli avec un souvenir vieux de onze ans

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 "Vraiment ?" : quand la presse écossaise amuse Sébastien Pocognoli avec un souvenir vieux de onze ans
Photo: © photonews

Le match de ce soir contre la Macédoine du Nord pourrait être spécial à plus d'un titre pour l'Ecosse. Sébastien Pocognoli pourrait décrocher sa première victoire à domicile, mais aussi fêter dignement le cap atteint par Andy Robertson.

Au match aller à Skopje, Sébastien Pocognoli est déjà parvenu à faire ce que n'avait pas réussi Rudi Garcia en deux rencontres avec les Diables : battre cette équipe de Macédoine du Nord. Cette dernière n'a toujours pas glané le moindre point et pourrait permettre à Poco de goûter à ses premiers chants de victoire à Hampden Park.

Surtout que l'ambiance sera de la partie : la soirée s'annonce historique avec la 102e apparition d'Andy Robertson en sélection pour égaler le record de la légende Kenny Dalglish. 

Pocognoli a déjà croisé Robertson comme joueur

Robertson, lui aussi dans le coeur des supporters de Liverpool est très important pour Pocognoli, qui en a logiquement fait son capitaine. Mais comme le rappelle la presse écossaise, l'entraîneur belge a lui-même été l'adversaire du jeune Robertson dans sa carrière de joueur.

"Vraiment ?" : Poco n'en était plus totalement sûr et a souri lorsqu'il en a obtenu confirmation ; lors de la saison 2014/2015, les deux hommes ont croisé le fer sur le terrain. Alors actif à West Bromwich, le futur entraîneur de l'Union avait 27 ans.

Le jeune Robertson avait tout juste 20 ans, il n'était pas encore titulaire avec Hull mais était monté au jeu pour la dernière demi-heure. Les deux hommes jouaient au même poste et s'étaient quittés avec le sentiment du devoir accompli : 0-0, deux défenses restées inviolées.

Lire aussi… La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Ecosse - Macédoine en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League B
Nations League B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Macédoine
Ecosse
Sébastien Pocognoli

Plus de news

La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

14:20
3
Il avait coûté 18 millions : Mike Tresor refait surface en U21

Il avait coûté 18 millions : Mike Tresor refait surface en U21

18:30
"C'est complètement fou" : l'avertissement de Philippe Clement au football belge

"C'est complètement fou" : l'avertissement de Philippe Clement au football belge

18:00
Danger pour la défense belge : loin de l'échec à Anderlecht, les frères Esposito s'affirment

Danger pour la défense belge : loin de l'échec à Anderlecht, les frères Esposito s'affirment

17:40
Pas encore la moindre minute en Pro League, mais déjà de grands débuts en sélection

Pas encore la moindre minute en Pro League, mais déjà de grands débuts en sélection

17:20
446 jours plus tard : un éphémère Diable Rouge de retour après un long chemin de croix

446 jours plus tard : un éphémère Diable Rouge de retour après un long chemin de croix

17:00
Thibaut Courtois confirme : il veut racheter le club d'un ancien du Standard !

Thibaut Courtois confirme : il veut racheter le club d'un ancien du Standard !

16:00
Aussi déterminés qu'au Standard : le coup de gueule des supporters molenbeekois avant le match au sommet

Aussi déterminés qu'au Standard : le coup de gueule des supporters molenbeekois avant le match au sommet

15:40
Affaire à saisir ? Un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht est aujourd'hui libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht est aujourd'hui libre de tout contrat

15:20
Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté

Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté

15:00
Un ancien Diable n'a plus mis les pieds en Belgique depuis 27 ans : "Revenir ? Ça pourrait être très émouvant"

Un ancien Diable n'a plus mis les pieds en Belgique depuis 27 ans : "Revenir ? Ça pourrait être très émouvant"

14:40
Sept entraîneurs licenciés : "Cela en dit surtout long sur le manque de professionnalisme de nos clubs"

Sept entraîneurs licenciés : "Cela en dit surtout long sur le manque de professionnalisme de nos clubs"

14:00
Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille

Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille

13:50
1
Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise

Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise

13:40
1
Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu

Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu

13:27
Hugo Cuypers n'est pas le premier des Diables Rouges "exotiques"

Hugo Cuypers n'est pas le premier des Diables Rouges "exotiques"

13:20
Voici quand on en saura plus sur la sanction d'Anderlecht après l'erreur administrative face à Bruges

Voici quand on en saura plus sur la sanction d'Anderlecht après l'erreur administrative face à Bruges

13:00
Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

12:30
Coup dur de plus pour la France avant un match très important

Coup dur de plus pour la France avant un match très important

12:00
Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

11:30
Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

11:00
2
Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

10:40
Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

10:20
1
🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

10:00
Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

09:30
1
Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

09:00
Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

08:30
1
Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

08:00
Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

07:30
Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

07:00
Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

06:30
Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

23:59
1
Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

23:40
L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

23:20
"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

23:00
L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

22:42

Plus de news

Les plus populaires

Nations League B

 Journée 5
Ecosse Ecosse 20:45 Macédoine Macédoine
Slovénie Slovénie 20:45 Suisse Suisse
Kosovo Kosovo 14/11 Israël Israël
Georgie Georgie 14/11 Hongrie Hongrie
Autriche Autriche 14/11 Irlande Irlande
Roumanie Roumanie 14/11 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 14/11 Ukraine Ukraine
Suède Suède 14/11 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Union 60 Union 60 a propos de La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" Union 60 Union 60 a propos de Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs Union 60 Union 60 a propos de Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute Union 60 Union 60 a propos de Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise ericg ericg a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved