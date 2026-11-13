🎥 "Vraiment ?" : quand la presse écossaise amuse Sébastien Pocognoli avec un souvenir vieux de onze ans

Le match de ce soir contre la Macédoine du Nord pourrait être spécial à plus d'un titre pour l'Ecosse. Sébastien Pocognoli pourrait décrocher sa première victoire à domicile, mais aussi fêter dignement le cap atteint par Andy Robertson.

Au match aller à Skopje, Sébastien Pocognoli est déjà parvenu à faire ce que n'avait pas réussi Rudi Garcia en deux rencontres avec les Diables : battre cette équipe de Macédoine du Nord. Cette dernière n'a toujours pas glané le moindre point et pourrait permettre à Poco de goûter à ses premiers chants de victoire à Hampden Park.

Surtout que l'ambiance sera de la partie : la soirée s'annonce historique avec la 102e apparition d'Andy Robertson en sélection pour égaler le record de la légende Kenny Dalglish.

Pocognoli a déjà croisé Robertson comme joueur

Robertson, lui aussi dans le coeur des supporters de Liverpool est très important pour Pocognoli, qui en a logiquement fait son capitaine. Mais comme le rappelle la presse écossaise, l'entraîneur belge a lui-même été l'adversaire du jeune Robertson dans sa carrière de joueur.

"Vraiment ?" : Poco n'en était plus totalement sûr et a souri lorsqu'il en a obtenu confirmation ; lors de la saison 2014/2015, les deux hommes ont croisé le fer sur le terrain. Alors actif à West Bromwich, le futur entraîneur de l'Union avait 27 ans.

Le jeune Robertson avait tout juste 20 ans, il n'était pas encore titulaire avec Hull mais était monté au jeu pour la dernière demi-heure. Les deux hommes jouaient au même poste et s'étaient quittés avec le sentiment du devoir accompli : 0-0, deux défenses restées inviolées.



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