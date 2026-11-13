446 jours plus tard : un éphémère Diable Rouge de retour après un long chemin de croix

Scott Crabbé, journaliste football
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446 jours plus tard : un éphémère Diable Rouge de retour après un long chemin de croix
Photo: © photonews
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Ces derniers mois, le football belge a quelque peu perdu la trace d'Elias Cobbaut. Et pour cause : le Malinois les a passés à l'infirmerie, victime de problèmes physiques à répétition. Mais il est enfin de retour.

Voilà quatre ans qu'Elias Cobbaut a quitté Anderlecht, où il était notamment devenu Diable Rouge éphémère sous les ordres de Roberto Martinez. Son profil de défenseur gaucher l'a ensuite emmené à Parme (qui a dépensé 3,50 millions) puis au Sparta Prague.

Cobbaut évolue ainsi en République tchèque depuis 2024. Mais pour lui, les derniers mois ont été un véritable chemin de croix. 

Le sort s'acharne

En juillet 2025, Cobbaut débutait la saison comme titulaire en défense. Ce match contre Jablonec est encore à ce jour son dernier en Chance Liga locale. Le joueur a d'abord souffert d'une pubalgie, qui l'a tenu à l'écart jusqu'en novembre.

Elias Cobbaut est revenu sur le banc le temps d'un match. Ce sont ensuite des problèmes à la cuisse qui ont pris le relais, l'empêchant de jouer pendant pas moins de onze mois. 

Juste avant la trêve, l'ancien défenseur de Malines a enfin retrouvé le chemin de la compétition. 446 jours plus tard, il a disputé un match avec la réserve du Sparta, en deuxième division. On l'espère désormais enfin lancé.
 

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