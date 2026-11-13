Affaire à saisir ? Un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht est aujourd'hui libre de tout contrat

Vous souvenez-vous de Matt Miazga ? Vincent Kompany avait insisté pour qu'Anderlecht attire le défenseur américain en prêt au début de la décennie. Depuis son départ du Lotto Park, le joueur a retrouvé le championnat américain. Mais son contrat n'y a pas été renouvelé.

Dans une saison parsemée de matchs à huis clos, Matt Miazga n'aura guère eu le temps d'enflammer le Lotto Park, malgré son statut de titulaire indiscutable sous Vincent Kompany. Le défenseur américain avait été prêté à Anderlecht par Chelsea lors de l'exercice 2020/2021 et était ensuite reparti du côté d'Alavés, toujours en prêt.

Six ans après l'avoir acheté pour près de cinq millions d'euros, Chelsea l'avait ensuite laissé partir gratuitement au FC Cincinnati et ainsi lui permettre de rentrer au pays, avec en tout et pour tout deux matchs officiels disputés chez les Blues.

Une valeur sûre de MLS

L'ancien compère d'Hannes Delcroix a fait fort pour son retour en MLS, se faisant notamment élire meilleur défenseur du championnat en 2023. Mais l'horloge biologique commence à faire son œuvre : du haut de ses 31 ans, Miazga est désormais plus souvent blessé et a manqué pas mal de matchs la saison dernière.

En septembre, il a même résilié son contrat d'un commun accord avec Cincinnati. L'ancien international américain (28 sélections avec la Team USA) a rebondi du côté de New York City, pourtant le grand rival de son club formateur des New York Red Bulls.

Mais Miazga n'avait signé que jusqu'au 31 décembre. Son club a annoncé en cette fin de semaine que son bail ne serait pas reconduit. Le voici donc libre de signer où il veut cet hiver.



