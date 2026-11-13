Aussi déterminés qu'au Standard : le coup de gueule des supporters molenbeekois avant le match au sommet

Les supporters du RWDM redécouvrent la D1B et certains de ses déplacements pittoresques. Du moins quand les autorités ne leur mettent pas de bâton dans les roues.

Il y a deux semaines, les supporters du RWDM avaient dû se faire entendre pour être finalement acceptés à Sclessin malgré le huis clos initial entouant la rencontre face au SL 16. Cette fois, ils dénoncent le combi car imposé pour le choc à Tubize-Braine le samedi 21 novembre.

"Une fois de plus, le monde politique choisit la facilité au détriment du bon sens, affichant un mépris manifeste envers un sport populaire et ceux qui le font vivre. Il est proprement interpellant de constater qu'une autorité communale censée administrer quotidiennement une ville de près de 30 000 habitants s'avère incapable d'encadrer la venue de moins de 500 supporters de football pour quelques heures", déplorent les supporters molenbeekois dans leur communiqué.

Les sympathisants du RWDM dégoûtés

La RUTB était pourtant favorable à un déplacement libre. "Le Bourgmestre et la police locale semblent se retrancher derrière des incidents vieux de près de neuf ans, balayant d'un revers de main le comportement irréprochable de nos supporters lors de l'ensemble de nos déplacements cette saison".

"De plus, en imposant le combi-ticket, de nombreux fans qui avaient prévu de faire le déplacement y renonceront, privant ainsi les petits indépendants locaux d'une bouffée d'oxygène bienvenue. Les supporters n'auront en effet pas la possibilité de se rassembler dans les cafés ou les restaurants du coin en avant-match", avancent les Bruxellois.

Un manque de dialogue ?

Les supporters estiment pourtant avoir appporté des garanties de sécurité concrètes : rassemblement dans un périmètre défini en avant-match et un engagement ferme sur le bon déroulement de la journée. "Nous sommes toujours dans l'attente d'un retour sur cette proposition. Si les autorités locales refusent cette main tendue par pure posture d'autorité, la commune prend le risque bien réel de voir des supporters se déplacer individuellement et prendre place dans les tribunes locales, ce qui rendra la gestion bien plus complexe qu'un parcage visiteur librement accessible", préviennent-ils.





"Le football n'est pas un crime et les supporters ne sont pas des citoyens de seconde zone que l'on parque par défaut. Il est temps que les décideurs politiques cessent de traiter la passion populaire comme une menace permanente", estiment les visiteurs contrariés.

"Nous appelons une dernière fois le Collège communal de Tubize et la police locale à sortir de cette logique d'interdiction et à faire preuve de courage politique en revenant sur cette décision. À défaut, la Fédération et les groupes de supporters en tireront toutes les conséquences", peut-on lire en guise de conclusion.