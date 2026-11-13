Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques
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Senne Lammens a joué un rôle important dans la victoire des Diables Rouges en Turquie, avec plusieurs arrêts décisifs en fin de match. Mais après la rencontre, le gardien est revenu sur les semaines difficiles qu'il vient de vivre à Manchester United.

La Belgique a eu beaucoup de mal à entrer dans son match en Turquie. Les Turcs ont rapidement pris l'avantage grâce à un superbe coup franc d'Arda Güler. Les Diables Rouges ont réagi et renversé la situation. En seconde période, les Belges ont eu plusieurs occasions de faire le break, mais ont manqué d'efficacité. Senne Lammens a dû réaliser plusieurs arrêts pour préserver la victoire.

Lammens savoure ses arrêts importants

"Je pense qu'il y avait énormément de pression sur nous à ce moment-là. Ils n'ont cessé de pousser", a raconté Lammens après la rencontre à VTM. "En tant que gardien, tu sais que tu dois parfois, en espérant que ce ne soit pas trop souvent, répondre présent pour ton équipe. C'était le cas aujourd'hui. J'en suis très heureux." Le gardien était satisfait du jeu offensif de la Belgique et de la manière dont son équipe avait construit ses deux buts.

Selon Lammens, la combinaison entre la qualité offensive et la défense collective a été importante. "On voit notre maîtrise devant le but et la façon dont nous concluons les actions dans la surface."

"Avec leur public derrière eux, dans un tel stade, ce n'est pas facile de jouer", a-t-il souligné. Les Diables sont parvenus à appliquer leur plan de jeu après une entame difficile.

Le licenciement de l'entraîneur est difficile à vivre à Manchester United

Lammens a été interrogé sur cette trêve internationale et sur le répit qu'elle pouvait lui offrir après les difficultés rencontrées à Manchester United. "Oui, ce sont des semaines difficiles. Je ne vais pas mentir à ce sujet", a-t-il reconnu. "Bien sûr, en tant qu'équipe de Manchester United, nous devons faire mieux. Maintenant, l'entraîneur a été licencié. C'est évidemment un moment difficile, tant pour moi que pour toute l'équipe. Nous étions tous derrière lui."

Lire aussi… Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

"Je me suis toujours senti très bien en équipe nationale", a expliqué Lammens. Le fait d'avoir pu à nouveau jouer un rôle important contre la Turquie est bon pour sa confiance.

"Je pense que cela ne peut que renforcer ma confiance". Lammens espère bien terminer cette trêve internationale avec la Belgique. Il devra ensuite retrouver Manchester United, où il tentera de contribuer à l'amélioration des résultats de son équipe.

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