"C'est complètement fou" : l'avertissement de Philippe Clement au football belge

"C'est complètement fou" : l'avertissement de Philippe Clement au football belge
Photo: © photonews

Depuis l’Angleterre, Philippe Clement adresse un message clair au football belge. L’entraîneur de Norwich constate avec regret que les coaches de Jupiler Pro League sont virés de plus en plus rapidement. Selon lui, on pointe trop facilement l’entraîneur du doigt lorsque les résultats ne suivent pas.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En seulement onze jours, sept entraîneurs ont quitté la première division belge. Un seul de son propre chef. "J’ai vu une statistique selon laquelle 25 coaches ont été licenciés en Belgique la saison dernière. L’année précédente, ils étaient vingt. Ce sont des chiffres fous", déclare Clement à Sporza. En réalité, le nombre de licenciements est passé de quinze en 2023-2024 à vingt, puis à 24.

Trop peu de patience envers les entraîneurs belges

Clement estime que les clubs devraient davantage se remettre en question au lieu de faire porter toute la responsabilité à leur coach. "Je pense qu’il est beaucoup trop facile de rejeter systématiquement toute la faute sur l’entraîneur quand il n’y a pas de résultats. Il faut davantage s’intéresser aux problèmes structurels au sein des clubs".

L’influence de l’extérieur joue également un rôle trop important à ses yeux. "L’émotion du moment entre parfois trop en ligne de compte. On tient même beaucoup trop compte des réactions des supporters sur les réseaux sociaux". Clement rappelle qu'un entraîneur peut bien faire son travail tout en perdant des matches. Cela fait tout simplement partie du football.

Le coach de Norwich est conscient qu’un changement d’entraîneur est parfois inévitable, par exemple lorsqu’il n’y a plus d’entente avec un groupe de joueurs ou au sein d’un club. Mais les chiffres actuels ne sont pas justifiables selon lui. "Nous avons beaucoup de bons coaches en Belgique, mais de cette manière, on perd beaucoup de talent". En outre, les entraîneurs risquent de se forger une mauvaise réputation en étant licenciés plusieurs fois sur une courte période.

Norwich, un exemple de confiance

Clement se réfère explicitement à ses propres expériences en Angleterre. Norwich a traversé une période particulièrement difficile avec six défaites consécutives, dont un lourd 5-0 contre Manchester City. Pourtant, sa position n’a jamais vraiment été remise en question. "Il n’y a jamais eu de panique ou de nervosité au sein du club. Tout le monde sait ce sur quoi nous travaillons ensemble".

Cette confiance a jusqu’ici porté ses fruits. Norwich a remporté ses quatre derniers matchs, avec de larges victoires contre Bristol City (0-5) et Derby County (0-4), et est remonté à la douzième place du Championship. Clement souligne toutefois que le calendrier a également joué un rôle dans ce retournement de situation. Le club continue entre-temps de s’en tenir à un plan à long terme, avec le retour en Premier League comme grande ambition.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Philippe Clement

Plus de news

Il avait coûté 18 millions : Mike Tresor refait surface en U21

Il avait coûté 18 millions : Mike Tresor refait surface en U21

18:30
Pas encore la moindre minute en Pro League, mais déjà de grands débuts en sélection

Pas encore la moindre minute en Pro League, mais déjà de grands débuts en sélection

17:20
Danger pour la défense belge : loin de l'échec à Anderlecht, les frères Esposito s'affirment

Danger pour la défense belge : loin de l'échec à Anderlecht, les frères Esposito s'affirment

17:40
446 jours plus tard : un éphémère Diable Rouge de retour après un long chemin de croix

446 jours plus tard : un éphémère Diable Rouge de retour après un long chemin de croix

17:00
🎥 "Vraiment ?" : quand la presse écossaise amuse Sébastien Pocognoli avec un souvenir vieux de onze ans

🎥 "Vraiment ?" : quand la presse écossaise amuse Sébastien Pocognoli avec un souvenir vieux de onze ans

16:30
Affaire à saisir ? Un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht est aujourd'hui libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien chouchou de Vincent Kompany à Anderlecht est aujourd'hui libre de tout contrat

15:20
Thibaut Courtois confirme : il veut racheter le club d'un ancien du Standard !

Thibaut Courtois confirme : il veut racheter le club d'un ancien du Standard !

16:00
Aussi déterminés qu'au Standard : le coup de gueule des supporters molenbeekois avant le match au sommet

Aussi déterminés qu'au Standard : le coup de gueule des supporters molenbeekois avant le match au sommet

15:40
Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté

Les négociations ont débuté : Nicky Hayen pourrait rebondir dans un club en difficulté

15:00
Sept entraîneurs licenciés : "Cela en dit surtout long sur le manque de professionnalisme de nos clubs"

Sept entraîneurs licenciés : "Cela en dit surtout long sur le manque de professionnalisme de nos clubs"

14:00
Un ancien Diable n'a plus mis les pieds en Belgique depuis 27 ans : "Revenir ? Ça pourrait être très émouvant"

Un ancien Diable n'a plus mis les pieds en Belgique depuis 27 ans : "Revenir ? Ça pourrait être très émouvant"

14:40
Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise

Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise

13:40
1
La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union

14:20
3
Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille

Quelle réaction ! Le lendemain du départ de son coach, une équipe de D1A en plante quatre à Marseille

13:50
1
Voici quand on en saura plus sur la sanction d'Anderlecht après l'erreur administrative face à Bruges

Voici quand on en saura plus sur la sanction d'Anderlecht après l'erreur administrative face à Bruges

13:00
Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu

Officiel : le nouveau coach de Youri Tielemans et Senne Lammens à Manchester United est connu

13:27
Hugo Cuypers n'est pas le premier des Diables Rouges "exotiques"

Hugo Cuypers n'est pas le premier des Diables Rouges "exotiques"

13:20
Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

12:30
Coup dur de plus pour la France avant un match très important

Coup dur de plus pour la France avant un match très important

12:00
Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

11:30
Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

10:20
1
Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

11:00
2
Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

10:40
🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

10:00
Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

09:30
1
Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

09:00
Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

08:30
1
Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

08:00
Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

07:30
Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

07:00
Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

06:30
Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

23:59
1
Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

23:40
L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

23:20
"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

23:00
L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

22:42

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi" Sandirap77 Sandirap77 a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Union 60 Union 60 a propos de La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" Union 60 Union 60 a propos de Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs Union 60 Union 60 a propos de Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute Union 60 Union 60 a propos de Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise ericg ericg a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved