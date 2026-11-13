"C'est complètement fou" : l'avertissement de Philippe Clement au football belge

Depuis l’Angleterre, Philippe Clement adresse un message clair au football belge. L’entraîneur de Norwich constate avec regret que les coaches de Jupiler Pro League sont virés de plus en plus rapidement. Selon lui, on pointe trop facilement l’entraîneur du doigt lorsque les résultats ne suivent pas.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En seulement onze jours, sept entraîneurs ont quitté la première division belge. Un seul de son propre chef. "J’ai vu une statistique selon laquelle 25 coaches ont été licenciés en Belgique la saison dernière. L’année précédente, ils étaient vingt. Ce sont des chiffres fous", déclare Clement à Sporza. En réalité, le nombre de licenciements est passé de quinze en 2023-2024 à vingt, puis à 24.

Trop peu de patience envers les entraîneurs belges

Clement estime que les clubs devraient davantage se remettre en question au lieu de faire porter toute la responsabilité à leur coach. "Je pense qu’il est beaucoup trop facile de rejeter systématiquement toute la faute sur l’entraîneur quand il n’y a pas de résultats. Il faut davantage s’intéresser aux problèmes structurels au sein des clubs".

L’influence de l’extérieur joue également un rôle trop important à ses yeux. "L’émotion du moment entre parfois trop en ligne de compte. On tient même beaucoup trop compte des réactions des supporters sur les réseaux sociaux". Clement rappelle qu'un entraîneur peut bien faire son travail tout en perdant des matches. Cela fait tout simplement partie du football.

Le coach de Norwich est conscient qu’un changement d’entraîneur est parfois inévitable, par exemple lorsqu’il n’y a plus d’entente avec un groupe de joueurs ou au sein d’un club. Mais les chiffres actuels ne sont pas justifiables selon lui. "Nous avons beaucoup de bons coaches en Belgique, mais de cette manière, on perd beaucoup de talent". En outre, les entraîneurs risquent de se forger une mauvaise réputation en étant licenciés plusieurs fois sur une courte période.

Norwich, un exemple de confiance

Clement se réfère explicitement à ses propres expériences en Angleterre. Norwich a traversé une période particulièrement difficile avec six défaites consécutives, dont un lourd 5-0 contre Manchester City. Pourtant, sa position n’a jamais vraiment été remise en question. "Il n’y a jamais eu de panique ou de nervosité au sein du club. Tout le monde sait ce sur quoi nous travaillons ensemble".





Cette confiance a jusqu’ici porté ses fruits. Norwich a remporté ses quatre derniers matchs, avec de larges victoires contre Bristol City (0-5) et Derby County (0-4), et est remonté à la douzième place du Championship. Clement souligne toutefois que le calendrier a également joué un rôle dans ce retournement de situation. Le club continue entre-temps de s’en tenir à un plan à long terme, avec le retour en Premier League comme grande ambition.