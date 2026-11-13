Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

Le public italien semble avoir pris la mauvaise habitude de huer les hymnes adverses. Si la Brabançonne y a eu droit à Rome, il ne fallait donc pas s'attendre à mieux lors d'Italie-France au vu de la rivalité entre les deux équipes.

On s'en rappelle : lors d'Italie-Belgique, premier match de cette campagne de Nations League, le Stadio Olimpico avait tout d'abord fait pleuvoir des sifflets et des huées dès que les premières notes de la Brabançonne avaient retenti. Une attitude assez étonnante au vu des relations assez positives entre nos deux pays, sur le terrain et en-dehors.

Rapidement, une bonne partie du public italien avait d'ailleurs réagi à ces sifflets et s'était mis à applaudir respectueusement. Ce jeudi, avant Italie-France, ce sont les joueurs qui ont donné l'exemple.

Les joueurs italiens applaudissent la Marseillaise

C'était cependant moins surprenant d'entendre le public de San Siro, où se déroulait Italie-France, huer la Marseillaise : les relations entre les deux pays sont historiquement un peu plus tendues, et une véritable rivalité sportive oppose les deux équipes. Mais la Squadra Azzurra a voulu donner l'exemple.

Les joueurs italiens, notamment Gianluigi Donnarumma, capitaine et qui a lui-même joué en France, ont ainsi directement applaudi l'hymne français en entendant les huées du public. Ces dernières se sont donc progressivement estompées.

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On sera attentif à l'accueil réservé à l'hymne italien dimanche par le Stade Roi Baudouin ; la Marseillaise y avait été partiellement huée, tandis que le public français avait réservé un accueil très respectueux à notre hymne à Paris. Un détail ? Pas toujours.