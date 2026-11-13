Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs
Photo: © Photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le public italien semble avoir pris la mauvaise habitude de huer les hymnes adverses. Si la Brabançonne y a eu droit à Rome, il ne fallait donc pas s'attendre à mieux lors d'Italie-France au vu de la rivalité entre les deux équipes.

On s'en rappelle : lors d'Italie-Belgique, premier match de cette campagne de Nations League, le Stadio Olimpico avait tout d'abord fait pleuvoir des sifflets et des huées dès que les premières notes de la Brabançonne avaient retenti. Une attitude assez étonnante au vu des relations assez positives entre nos deux pays, sur le terrain et en-dehors.

Rapidement, une bonne partie du public italien avait d'ailleurs réagi à ces sifflets et s'était mis à applaudir respectueusement. Ce jeudi, avant Italie-France, ce sont les joueurs qui ont donné l'exemple.

Les joueurs italiens applaudissent la Marseillaise

C'était cependant moins surprenant d'entendre le public de San Siro, où se déroulait Italie-France, huer la Marseillaise : les relations entre les deux pays sont historiquement un peu plus tendues, et une véritable rivalité sportive oppose les deux équipes. Mais la Squadra Azzurra a voulu donner l'exemple.

Les joueurs italiens, notamment Gianluigi Donnarumma, capitaine et qui a lui-même joué en France, ont ainsi directement applaudi l'hymne français en entendant les huées du public. Ces dernières se sont donc progressivement estompées. 

Lire aussi… L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan
On sera attentif à l'accueil réservé à l'hymne italien dimanche par le Stade Roi Baudouin ; la Marseillaise y avait été partiellement huée, tandis que le public français avait réservé un accueil très respectueux à notre hymne à Paris. Un détail ? Pas toujours. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
France
Italie

Plus de news

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

L'Italie réussit ce que la Belgique n'arrive pas à faire : la France tombe à Milan

22:42
Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

12:30
Coup dur de plus pour la France avant un match très important

Coup dur de plus pour la France avant un match très important

12:00
Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

Un ancien jeune du Standard vit un véritable rêve en sélection nationale

11:30
Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

Une victoire cruciale : excellente nouvelle pour les Diables Rouges

10:40
Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir"

11:00
1
Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi

10:20
🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

🎥 Les premiers mots d'Hugo Cuypers après ses débuts avec les Diables

10:00
Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

Un transfert après les Diables ? "Je préférerais qu'il reste en Belgique"

09:00
Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

Roberto Mancini prévient les Diables : "Nous devons gagner en Belgique"

08:00
Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi"

08:30
Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

Kevin De Bruyne réagit aux rumeurs l'envoyant au PSV Eindhoven

07:30
Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

Bon avec les Diables Rouges, mais critiqué à Manchester United : Senne Lammens répond aux attaques

07:00
Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute

23:59
L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre à la fête, un joueur d'Anderlecht commet une erreur : retour sur la soirée de Ligue des Nations

23:20
Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

Une sanction inédite pour Owono après la mort de Jesús de Miguel ? Deux scénarios sont sur la table

06:30
Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

Kevin De Bruyne n'avait pas tout dit : Mark van Bommel révèle un autre pépin physique du Diable Rouge

23:40
"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

"J'en ai trop dit" : Mark van Bommel prédit un gros transfert pour un Diable Rouge

23:00
"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

22:20
Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

Un match plus que réussi ? Mark van Bommel très satisfait de ses Diables Rouges face à la Turquie

21:55
"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

"L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation

21:20
1
Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

Un but avec les Diables et un avenir incertain : Charles De Ketelaere ne veut plus s'éterniser à l'Atalanta

21:40
"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

"On a notre destin entre les mains" : Kevin De Bruyne vise les quarts de finale de la Ligue des Nations

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 1-2 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 2-1 Croatie Croatie
Italie Italie 3-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Espagne Espagne
Serbie Serbie 20:45 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 20:45 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" ericg ericg a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! El Malvario El Malvario a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas El Malvario El Malvario a propos de "L'arrêt qu'il a fait à la fin était très important" : De Ketelaere remercie Senne Lammens pour sa prestation Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Pogi Pogi a propos de Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins" Pogi Pogi a propos de "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved