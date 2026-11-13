Coup dur de plus pour la France avant un match très important

La France recevra la Turquie avec un peu de pression sur les épaules : une élimination est possible en cas de défaite. Il faudra éviter ça et le faire sans Dayot Upamecano, qui a quitté le rassemblement.

Dayot Upamecano (28 ans) était titulaire ce jeudi lors du déplacement de la France en Italie, et a vécu une soirée compliquée. Le défenseur du Bayern Munich est coupable sur le deuxième penalty concédé à l'adversaire.

Une contre-performance peut-être liée à des probèmes personnels. En effet, dans la foulée de cette défaite, la fédération française de football (FFF) a annoncé que Dayot Upamecano avait quitté le rassemblement des Bleus, "pour raisons personnelles".

Pas de 50e cap dimanche pour Upamecano

Le match face à la Turquie aurait représenté un moment spécial pour Upamecano, qui aurait pu fêter sa 50e cap en équipe de France. Lors de la trêve internationale précédente, il avait été laissé sur le banc par Zidane lors des deux matchs face à la Belgique.

On ignore encore si Zinedine Zidane appellera un remplaçant pour compenser le départ du joueur du Bayern, encore titulaire cette saison sous Vincent Kompany.



Dimanche, la France peut, de manière assez surprenante, toujours se retrouver éliminée dans la course aux quarts de finale. Il faudrait pour cela une défaite des Bleus, combinée à une victoire belge. L'Italie resterait devant les Bleus grâce à son 4/6 face à eux, et les Diables Rouges prendraient la tête du groupe.