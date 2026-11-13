Coup dur pour le leader de D1 FFA qui perd deux de ses cadres pour plusieurs mois

Surprenant leader en D1 FFA, Meux a connu une semaine contrastée puisqu'il a appris ce vendredi que deux de ses titulaires seraient forfaits jusqu'à la fin de la saison.

Meux déjoue tous les pronostics cette saison en D1 FFA. Les hommes de Laurent Gomez occupent en effet la tête de la série après 12 journées et comptent trois points d'avance sur le second, l'Union Rochefortoise.

Ligament croisé pour Gauchet

Mais le très beau succès acquis samedi dernier sur la pelouse du stade Edmond Machtens contre le RWDM a laissé de lourdes traces. Sortis en cours de rencontre, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Lucien Gauchet et Kenny Paulus.

Le premier, ailier droit des Verts, a vu le spécialiste après son IRM du genou. Il souffre d'une rupture complète du ligament croisé antérieur et sa revalidation prendra plusieurs mois. Lucien Gauchet avait marqué un but en 11 sorties cette saison.

Même verdict pour Kenny Paulus

Les emmerdes arrivant toujours en escadrilles comme le disait jadis feu l'ancien président français Jacques Chirac, les Meutis apprenaient quelques heures plus tard que leur gardien Kenny Paulus manquerait aussi à l'appel jusqu'à la fin de la saison. Il a aussi été victime d'une rupture du ligament croisé du genou. Un coup dur pour le dernier rempart emblématique du club âgé de 39 ans. Rien ne dit qu'il rejouera encore vu son âge avancé.

Deux mauvaises nouvelles coup sur coup alors que les Meutis s'étaient réjouis lors de ce déplacement au RWDM d'avoir déjà retrouvé Amaury Lotte, de retour sur le terrain quatre semaines après la déchirure subie contre Rochefort.





Maintenir le cap contre l'Olympic

Ce samedi, Meux tentera quand même de poursuivre sa belle série avec la réception de l'Olympic Charleroi. Des "Dogues", bien à la peine pour accrocher le top 6, et qui doivent impérativement signer un bon résultat.