Danger pour la défense belge : loin de l'échec à Anderlecht, les frères Esposito s'affirment

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Sebastiano Esposito n'a jamais réussi à convaincre à Anderlecht. L'attaquant italien n'a pas répondu aux attentes durant son prêt en provenance de l'Inter, mais a depuis atteint un cap particulier : il est devenu international italien. Jeudi soir, face à la France, il a vécu une soirée particulièrement émouvante aux côtés de son jeune frère Pio.

Les Italiens se sont imposés 3-1 face à la France à San Siro. Pio Esposito a donné l'avantage à son pays après un centre de Cambiaghi. L'attaquant de l'Inter a célébré son but avec ferveur, mais le plus beau moment de la soirée était encore à venir. Il n'est pas arrivé après un but, mais après un penalty manqué par son frère.

Pio soutient son frère après un penalty manqué

Sebastiano a en effet eu l'occasion de mettre l'Italie davantage sur les rails depuis le point de penalty, mais il a laissé passer cette opportunité. Ce fut un moment particulièrement douloureux pour l'aîné des deux frères. Pio ne l'a toutefois pas laissé seul et a appelé le public à encourager Sebastiano. Un très beau geste lors d'une soirée placée sous le signe de la famille Esposito.

L'Italie a ensuite obtenu un nouveau penalty, après qu'Upamecano ait fait tomber Vergara. Cette fois, Pio a lui-même pris ses responsabilités. Il a parfaitement converti le penalty et fixé le score final à 3-1. Il a ainsi inscrit ses deux premiers buts avec l'équipe nationale.

Le souvenir d'une soirée douloureuse en Bosnie

Après la rencontre, Pio a expliqué à quel point ce moment comptait pour lui. "Je suis heureux, surtout pour ce penalty, car le raté de Seba a été aussi difficile pour moi que pour lui", a-t-il déclaré. "Quand je me suis avancé vers le point de penalty, j'ai pensé au raté en Bosnie, au fait que je pouvais être éliminé. Mais il faut avoir le courage de tirer un penalty"?

Pio a également reconnu qu'il aurait éventuellement pu tirer le premier penalty lui-même. "Mon frère tire les penalties. Mancini nous avait tous les deux désignés comme tireurs potentiels", a-t-il expliqué. Tout s'est donc finalement bien terminé pour les deux frères, qui ont vécu une soirée particulière à Milan.

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Pour Pio, il s'agissait aussi d'une nouvelle confirmation de son ascension fulgurante. Avec son premier doublé pour l'Italie, il compte désormais neuf buts en quatorze matchs à domicile avec l'équipe nationale. À l'Inter, il doit encore se battre pour une place fixe aux côtés de Lautaro Martinez et Marcus Thuram, mais son avenir avec l'Italie semble déjà assuré. "Place maintenant à la Belgique. Nous ne sommes qu'au début de notre aventure. Avec un peu de patience, ce jeune groupe obtiendra des résultats", a-t-il conclu.

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