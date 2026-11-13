Décès de Jesus de Miguel : Jésus Owono connaît la durée de sa suspension

Jésus Owono, qui a involontairement provoqué le décès de Jesús de Miguel le 2 novembre dernier, a logiquement écopé de la plus lourde sanction sportive possible pour ce type de fait : 12 matchs de suspension.

La Fédération espagnole de football a rendu son verdict. Jesús Owono, le gardien du FC Andorra impliqué dans le choc fatal avec l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel, a écopé de 12 matches de suspension. Il s’agit de la sanction maximale prévue par le règlement espagnol pour une action violente dans le jeu entraînant de graves conséquences. Une décision lourde, dans une affaire qui a largement dépassé le cadre sportif.

Competición sanciona con 12 partidos a Jesús Owono tras su expulsión ante el Tenerife https://t.co/E1LTA6VSWp — MARCA (@marca) November 13, 2026

Les faits remontent au 2 novembre. Dans les dernières secondes de la rencontre entre Tenerife et Andorra, alors que le score était de 2-2, Jésus Owono est sorti loin de sa surface pour intervenir sur un ballon. Le gardien a violemment percuté Jesús de Miguel, âgé de 30 ans, et a logiquement été exclu par l'arbitre. L’attaquant a ensuite été évacué vers l’hôpital, où il est décédé le lendemain. La rencontre, interrompue à la suite du drame, a finalement été définitivement arrêtée par la Fédération espagnole.

"Les jours les plus difficiles de ma vie"

Depuis cette collision, le gardien équato-guinéen traverse une période particulièrement éprouvante. Dans un communiqué publié par son club après le décès, il avait exprimé son immense tristesse : "Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie." Il avait également adressé ses pensées à la famille et aux proches du joueur disparu, assurant qu’il ferait face à la suite des événements "avec tout le respect nécessaire".



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L’entraîneur du FC Andorra, Carles Manso, avait lui aussi pris la parole. Il a décrit un gardien "très touché" et demandé que son intimité et son processus personnel soient respectés. Le technicien a également rappelé que Jésus Owono n’avait évidemment pas eu l’intention de provoquer un tel drame. Le club comptait lui laisser le temps nécessaire avant d’envisager un éventuel retour, indépendamment de la suspension dont il allait écoper.

Une tragédie qui laisse des traces

Carles Manso a aussi évoqué la difficulté de gérer une telle épreuve au sein du vestiaire, tout en adressant son soutien à la famille de Jesús De Miguel, notamment à sa fille. Du côté de Tenerife, l’émotion reste immense et une mobilisation solidaire a permis de récolter des fonds pour les proches du défunt.

La sanction sportive est désormais connue. Mais 12 matches de suspension ne compenseront évidemment pas les conséquences humaines de cette tragédie. Le gardien pourrait aussi faire l'object de sanctions pénales, même si tout cela reste incertain. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur le drame.