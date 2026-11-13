Hugo Cuypers n'est pas le premier des Diables Rouges "exotiques"

C'est officiel : Hugo Cuypers est un Diable Rouge. L'attaquant du CF Monterrey est également le premier joueur du championnat mexicain à porter le maillot belge. Il n'est cependant pas le seul international "exotique" de l'histoire des Diables.

La Liga mexicaine n'avait jusqu'ici jamais fourni d'international à la Belgique - et pour cause : Hugo Cuypers est le premier Belge de l'histoire à évoluer au Mexique. Si certains ont pu s'étonner que Mark van Bommel fasse appel à l'attaquant du CF Monterrey, il n'est pas le seul exemple de joueur belge à avoir été Diable Rouge depuis un championnat "exotique".

Les Diables Rouges "chinois" : Carrasco et Witsel n'avaient pas perdu leur place

L'exemple le plus marquant est bien sûr celui des quelques joueurs belges ayant décidé de rejoindre le championnat chinois, et étant par la suite restés des cadres en équipe nationale. Quand Axel Witsel, en 2017, décide de rejoindre le Tianjin Quanjian, des voix s'étaient élevées pour que cela signifie la fin de sa carrière chez les Diables.

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Mais Witsel était le métronome de l'entrejeu sous Roberto Martinez, et l'est resté : c'est en tant que joueur de Tianjin qu'il a participé à la Coupe du Monde 2018, juste avant de revenir sur le continent européen, au Borussia Dortmund.

Il y avait d'ailleurs... deux "Diables chinois" en Russie : quelques mois avant le Mondial, Yannick Carrasco avait signé au Dalian Yifang, et il n'a lui non plus jamais été écarté par Martinez suite à ce choix. Marouane Fellaini et Mousa Dembélé, par contre, n'ont plus retrouvé la sélection après avoir choisi de signer en Chine.

Thomas Vermaelen, international depuis le Japon

L'un des cas les plus marquants est bien sûr celui de Thomas Vermaelen. En 2019, l'ancien pilier d'Arsenal quitte le FC Barcelone pour le Japon et le Vissel Kobe, à la surprise générale. S'il est dans un premier temps rappelé lors de la trêve automnale qui suit par Roberto Martinez, Vermaelen va ensuite rester à l'écart de la sélection pendant un certain temps, ne revenant qu'en mars 2021.



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Son pari sera totalement réussi quand Martinez l'appellera pour l'Euro 2021 : "Verminator" y récupérera une place de titulaire à partir du troisième match de poules, et sera l'un des meilleurs joueurs belges du tournoi dans son ensemble, avant de prendre sa retraite.

Toby Alderweireld n'a pas perdu son statut au Qatar

Véritable pilier de la défense belge sous Roberto Martinez, Toby Alderweireld n'a logiquement pas perdu son statut en raison de son passage au Qatar. C'est juste après l'Euro 2021, lors duquel il était titulaire également, qu'il a rejoint Al-Duhail ; il n'y aura pas vraiment de débat concernant son statut dans le groupe, Martinez en refaisant un titulaire indiscutable jusqu'à la Coupe du Monde 2022.

Laurent Ciman, seul Diable de MLS

Le cas Laurent Ciman est un peu différent : souvent appelé lorsqu'il évoluait au Standard, sans jouer énormément (9 caps), il gardera ce statut une fois qu'il aura rejoint l'Impact Montréal, et s'imposera même comme un titulaire lors de l'Euro 2016. Sous Roberto Martinez, et alors qu'il joue pour le LAFC, il passe tout près de participer à sa deuxième Coupe du Monde, mais est écarté en dernière minute du groupe. Il ne reviendra plus par la suite.

Laurent Ciman reste cependant le seul Diable Rouge de l'histoire de la MLS : ni Christian Benteke, ni Hugo Cuypers (et dans une moindre mesure Dante Vanzeir) ne sont parvenus à convaincre les sélectionneurs successifs que leurs performances aux USA pouvaient être reproduites en sélection.

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Un cas à part : Émile Mpenza

C'est un temps que les moins de vingt ans ont à peine connu : avant la génération dorée, un Belge avait été rappelé alors qu'il évoluait dans un club considéré comme encore plus exotique qu'aujourd'hui. Émile Mpenza, déjà Diable confirmé, avait ainsi été appelé après son transfert à Al-Rayyan (Qatar), en 2007.

Deux ans plus tard, c'est en tant que joueur du FC Sion que Emile Mpenza sera une dernière fois rappelé par Dick Advocaat, inscrivant même un doublé face à la Turquie. Le championnat suisse n'est bien sûr pas à considérer comme "exotique", mais Mpenza et Michel Renquin (alors à Servette) restent les deux seuls belges à avoir été appelés en sélection lorsqu'ils y évoluaient.