Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Kevin De Bruyne a complimenté un joueur turc : "Il a dit qu'il regardait mes matchs"
Photo: © Photonews
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Arda Güler a été le meilleur joueur turc sur le terrain ce jeudi face à la Belgique, et a inscrit un but absolument splendide sur coup-franc. Cela lui a valu les compliments de Kevin De Bruyne après la rencontre.

Quand la Turquie a obtenu un coup-franc à environ 25 mètres des buts de Senne Lammens, il n'y avait aucun doute sur l'identité du tireur : Arda Güler, le milieu de terrain du Real Madrid, a pris ses responsabilités. Et il a envoyé un missile imparable sous la latte de Lammens, un but face auquel il n'y avait rien à faire d'autre qu'applaudir. 

Dans l'ensemble, Güler a d'ailleurs livré un match de haut vol, accélérant le rythme quand il le souhaitait et s'avérant très difficile à maîtriser pour l'entrejeu belge. Cela n'a pas échappé à Kevin De Bruyne, qui est venu le trouver après la rencontre.

Les beaux mots de Kevin De Bruyne à Arda Güler

"Ce qu'il m'a dit ? Il m'a attrapé et m'a dit : "Quel match ce soir". J'ai juste souri car ça vient de l'un des meilleurs milieux de terrain, avec le plus d'expérience. Il a ajouté qu'il regardait mes matchs, la façon dont je contrôle l'entrejeu, tout ça", raconte Arda Güler.

De Bruyne ne pensait même pas que le Turc tenterait sa chance sur le coup-franc. "Il m'a dit que le coup-franc que j'ai marqué était incroyable, qu'il ne pensait pas que j'en étais capable d'aussi loin. Ensuite, il m'a dit de continuer comme ça, que j'avais encore des choses à vivre au plus haut niveau", continue le joueur du Real Madrid. 

"Je l'ai remercié pour ses mots, cela signifie beaucoup pour moi en tant que joueur, car il a tant inspiré toute une génération de jeunes joueurs", conclut Arda Güler. "Je n'ai aucun doute en moi, je crois en mon talent, comme tout le monde". 

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Lors du match aller à Sclessin, déjà, Arda Güler avait été l'un des joueurs turcs à tirer son épingle du jeu. À la Coupe du Monde 2026, la Turquie était passée à côté de son tournoi, mais le jeune madrilène avait là aussi réussi à étaler son talent, marquant un beau but contre les Etats-Unis lors du troisième match de poules.

La Turquie est déjà condamnée à la dernière place du groupe A dans cette Ligue des Nations, n'ayant jusqu'à présent pris aucun point. Il ne restera à Güler et ses équipiers qu'à tenter de sauver l'honneur, dimanche, à Bordeaux...

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